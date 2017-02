Nõuanne: 7 lihtsat energiasäästu nippi

Energiasääst annab otseselt tunda rahakotis: kui tarbid vähem elektrit, saad ka väiksema elektriarve. Eesti Energia kodukliendi segmendijuht Mihkel Pedak jagab nippe, kuidas olla igapäevaselt energiasäästlikum.

1. Vali madalam temperatuur. 90% pesumasina energiakulust läheb vee soojendamisele. Pestes oma riided 30-40 kraadise veega võid säästa märkimisväärselt nii energiat kui raha. Eesti Energia statistika järgi peseb vaid neljandik inimestest pesu madalamal temperatuuril.

2. Keera kraade maha. Alandades radiaatorite termostaatidel kütmistemperatuuri ühe kraadi võrra, vähenevad küttekulud ligikaudu 5%. Ühe kuu kohta võib see tunduda väikese kokkuhoiuna, kuid terve kütteperioodi peale kokku on see üsna tubli summa.

3. Vali LED. Võrreldes hõõglampidega aitavad LED-pirnid säästa valgustusele kuluvat energiat ligikaudu 80%. Ühekordne väljaminek LED-pirnidele annab nähtava säästu elektriarvel ning vabastab ka pidevast pirnide ostmisest, sest LED-pirni eluiga on 25-50 korda pikem. Loe lisa siit »

4. Lülita välja. Lülita välja kõik ooterežiimil olevad kodused seadmed nagu DVD mängija, mobiiltelefonilaadija vms. Vanemate seadmete energiakulu võib ooterežiimil olla väga suur.

5. Eelista A+++. Soovitan kaaluda vanemate kodumasinate vahetamist uute, võimalusel väiksemate ja energiasäästlikumate vastu. Näiteks energiasäästlik külmkapp võib säästa hinnanguliselt 80 eurot aastas. Kaupluses uut kodumasinat valides vaata seadme energiamärgistust – mida kõrgem märk (nt A+++ või A++), seda vähem energiat seade kulutab.

6. Vali õige suurus. Väiksema eine soojendamine suurel pannil nõuab palju energiat ja aega. Vali toidukogusele vastav pott või pann ning õige suurusega pliidiplaat ning hoiad kokku tubli koguse energiat ja raha.

7. Tarbi äpi abil targemalt. Energiasäästliku lahenduse leidmiseks tasub jälgida oma energiakasutust erinevates olukordades ja aegadel Eesti Energia mobiiliäpi kaudu. Näiteks aitab äpp tuvastada missugused seadmed ja tegevused võtavad suurima osa sinu kodusest energiakulust. Tulemusena näed, kuskohast on mõistlik säästmisega alustada.