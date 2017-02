Sukles Maalehele: eesel on porgandi leidnud (45)

Urmas Lauri



Urmas Sukles Maalehes. Repro: Urmas Lauri

Tänases Maalehes on kaks lehekülge pühendatud Haapsalu linnapeale Urmas Suklesele, kes nendib, et ega linnapea amet ole ju igavene.

Sukles leiab lehele antud usutluses, et kui Läänemaa jääb kahe valla võrra väiksemaks, siis sellest on muidugi kahju, aga elame üle. Sukles täpsustas, et pigem muutub Läänemaa nüüd kompaktsemaks.

Sügisel toimuvate valimiste kohta ütles Sukles: “Praegu on nii, et lähed muudkui edasi, porgand on kogu aeg ees. Paned nagu eesel rukkis. Aga see, et Haapsalu nüüd suureks sai ja läheb kokku Ridalaga, on tekitanud sellise hasardi. Eesel on leidnud porgandi.”

Intervjuus räägib Sukles ka Haapsallu kavandatavast serverikeskusest, viski- ja veinipäevadest ja Tšaikovski festivalist ning spaadest.