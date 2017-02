Targamaa tuli Eesti juunioride meistriks (1)

Kristjan Kosk

Epeevehkleja Carmen-Lii Targamaa ja tema treener Helen Nelis-Naukas. Foto: erakogu

Vehklemisklubi En Garde vehkleja Carmen-Lii Targamaa on viimasel ajal lisanud oma auhinnakappi peaaegu igal nädalavahetusel uue karika, medali või diplomi. Laupäeval lisas ta sinna Eesti juunioride meistrivõistluste kullast karika.

Laupäeval Haapsalu uues vehklemishallis peetud Eesti juunioride meistrivõistluste individuaalne võit ei jäänud Targamaa ainsaks saavutuseks neil võistlustel. Pühapäeval tuli ta En Garde’i võistkonnaga hõbedale. Finaalis kaotas En Garde’i nelik 40:45 (Anne-Mai Melles, Madli Palk, Zinaida Smõtškova ja Targamaa) Daugavpilsi vehklemisklubi juunioridele.

Tüdrukute treener Helen Nelis-Naukas jäi hoolealuse tegutsemisega rahule. Eriti pakkus talle rõõmu epeeneliku pääsemine finaali. „Naiskond on En Garde’il väga noor ja neil on veel palju aastaid aega tegusid teha,” ütles Nelis-Naukas. Targamaa ja Smõtškova võistlevad kadettide vanuseklassis, Melles ja Palk on aga veelgi nooremad.

Nelis-Naukas viitas, et Targamaa võit oli vajalik, kindlustamaks oma koht Eesti kadettide ja juunioride koondises. „See oli nüüd eelviimane võistlus, mis läheb EMi ja MMi koondise moodustamisel arvesse,” selgitas Nelis-Naukas. Kindel koondislane Targamaa kõrval on ka Karoliine Loit. Ülejäänud kaks koondisekohta on veel lahtised. Peamised pretendendid on Sandra Skoblov, Liza Manajenkova ja Andra Talen.

Epeevehklemise kadettide ja juunioride vanuseklassi EM peetakse 28. veebruarist 9. märtsini Bulgaaria linnas Plovdivis. Maailmameistrivõistlused samas vanuseklassis peetakse 1. aprillist 10. aprillini samuti Plovdivis.

Lisalugu

Novosjolov sai MK-etapil kuuenda koha

Meeste epeevehklemise MK-etapil Saksamaal Heidenheimis sai Nikolai Novosjolov Eesti parimana kuuenda koha. Pääsul poolfinaali tuli tal vastu võtta napp 14:15 kaotus ungarlaselt Mate Tamas Kochilt.

Sten Priinits lõpetas MK-etapi 12. kohaga. 32 parema seas alistas Priinits jaapanlase Kazuyasu Minobe 14:13. Kaheksandikfinaalis kaotas ta otsustava torkega 10:11 teisele jaapanlasele Koki Kanole. Põhiturniirile murdis end ka Peeter Turnau, kes läks selle avakohtumises kokku Novosjoloviga. Torgetega 15:8 võitis Novosjolov. Turnaule lõpuks 58. koht. Turniiril osales 308 epeevehklejat.

Eesti epeemeeskond koosseisus Nikolai Novosjolov, Sten Priinits, Jüri Salm ja Marno Allika sai MK-etapil 13. koha. Eesti alistas 32 parema seas Poola 45:36, kuid siis tuli kaheksandikfinaalis tunnistada Ukraina 45:23 paremust. Kohamatšides kaotas Eesti esmalt Iisraelile 28:45, seejärel võitis 45:34 Hispaaniat ning 13. koha matšis Kasahstani 45:31. Üldse osales turniiril 34 riiki.