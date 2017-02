Naiskodukaitse tähistab 90. aasta juubelit fotonäituste avamisega kõikides maakondades

Toimetanud Urmas Lauri

Naiskodukaitsja Eda Tamm rännakmatkal Valge Laev. Foto. Urmas Lauri

2. veebruaril, Tartu rahu aastapäeval avab Naiskodukaitse kõikides Eesti maakondades organisatsiooni tegevust kajastavad fotonäitused, millega antakse avalöök sel aastal 90. aasta juubelit tähistava Eesti suurima naisorganisatsiooni aastapäevaüritustele. Kell 16 avatakse Läänemaa näitus Haapsalu Kultuurikeskuses.

Naiskodukaitse esinaise Airi Toomingu sõnul esitlevad fotonäitused väikest läbilõiget Naiskodukaitse olemusest, annavad tunnistust, et me väärtustame oma minevikku, ent samas oleme pidevas arengus. "Eesti riigi kaitse sõltub meist kõigist, meestest ja naistest. Tänu Naiskodukaitsele on ligi 2500 naist vabatahtlikult panustamas turvalisemasse Eestisse. Me oleme uhked ja täname kõiki oma vabatahtlikke liikmeid," sõnas Tooming.

Käesoleva aasta lõpuni maakonniti üle Eesti ringirändavatel näitustel saab näha fotosid alates organisatsiooni ennesõjaaegsest tegevusest kuni tänapäevase hästi organiseeritud juhtimisstruktuuri ja väljaõppega Naiskodukaitse ülevaateni.

Naiskodukaitse loodi 2. septembril 1927 ja taasloodi 1991. aastal mitmes Eesti eri paigas. Naiskodukaitse on loomisest peale aidanud kaasa rahva kaitsetahte kasvatamisele ning toetanud naiste ühiskondlikku aktiivsust ja nende sotsiaalsete oskuste arengut. Läbi oma tegevuse toetab Naiskodukaitse Kaitseliidu riigikaitseliste eesmärkide saavutamist.