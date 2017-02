Läänemaa kuni 12aastased jalgpallurid jõudsid Keila turniiril esikolmikusse

Triin Vellemäe

Läänemaa JK U12 võistkond. Foto: Elen Kuli

Eelmisel laupäeval Keilas peetud saaliturniiril osales kokku 10 võistkonda, kelle seas ka suurklubid FC Flora ja FC Infonet. Lisaks Raplamaa JK, Saue JK, FC Štrommi ning korraldaja, Keila JK, noored jalgpallurid.

Võistkonnad olid jagatud kaheks alagrupiks, kus iga tiim sai neli mängu. Läänemaa poiste esimeseks vastaseks oli Raplamaa JK Kollane, keda võideti 3:1. Teine kohtumine peeti FC Flora Valged I mängijatega. Vastane oli Läänemaa poistest kiirusega silmnähtavalt üle ja see kajastus ka mängu

lõppseisus, milleks oli 4:2 pealinna tiimi kasuks. Läänemaa Spordikooli treener Aavo Tomingas nentis, et Flora poiste jalad ja söödud olid seekord tõesti kiiremad.

Kolmas vastane Keila JK Sinine alistati 8:0. Alagrupi viimane mäng peeti FC Štrommi poistega, kellega koos varasemalt, erinevatel turniiridel ja ka Eesti noorte meistrivõistluste raames, mitmeid kordi palli taga aetud. Seekord jäi Läänemaa 3:1 peale. Nii oli kolme võiduga teenitud 9 punkti, mis andis alagrupis teise koha. Järgnes veerandfinaal, kus saavutati 5:3 võit FC Flora Valged II võistkonna üle. Poolfinaalis mindi kokku Raplamaa JK Sinise võistkonnaga, kellega peetud mäng lõppes 1:3 läänlaste kahjuks. Treener Aavo Tominga sõnul andis oma osa see, et eelmine mäng Floraga oli väga suurt pingutust nõudev ning ühemänguline puhkepaus kahe kohtumise vahel näitas, et poisid olid lihtsalt vähem aktiivsed.

Kolmanda neljanda koha mängus tuli taas Štrommi poistega poodiumikoha pärast võidelda. Läänemaa Jalgpalliklubi poisid näitasid head taset ning skooriks jäi 6:1 ning kolmas koht oli õiglaselt välja teenitud.

Kui alagrupimängud olid 14 minutit, siis peale seda pikendas korraldaja mänguaega kaheksateisttkümne minutini. Treener Tominga sõnul oli selline otsus veidi arusaamatu, sest mänguaega jagus kõigile piisavalt ning seitse mängu ja pea 12-tunnine päev on selles vanuses lastele siiski kurnav.

Läänemaa poisid lõid turniiri jooksul 28 väravat. Võistkonna suurim väravakütt oli seekord Arti Viispert, kes lõi 13 väravat.

Läänlaste väravasse suutsid vastased palli toimetada kokku kolmeteistkümnel korral. Võistkonna väravat kaitsnud Uku Toomas Rand kuulutati turniiri parimaks väravavahiks.

Treener Aavo Tomingas kommenteeris, et jäi poiste esitusega sel turniiril igati rahule. Turniiri võitis FC Flora I võistkond. Raplamaa JK Sinine tuli teiseks.

Läänemaa JK võistkonnas mängisid Robi Suder, Arti Viispert, Uku Toomas Rand, Orm Robert Rammul, Kert Markus Vare, Markus Roomet, Otto Villem Valdmann, Oliver Mark, Hendrik Soome, Daniil Zaharenkov, Joosep Vingissaar.