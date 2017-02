Mart Helme: Trumpi sammud islamiterrorismi ohjeldamisel on põhjendatud (1)



Mart Helme. Foto: Arvo Tarmula

Trumpi terrorismivastase poliitika mõõdutundetu kritiseerimine näitab vaid seda, et USA Demokaartlik Partei koos vasakliberaalse meediaga on kehvad kaotajad, leiab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme.

“On selge, et sammud, mida Donald Trump on astunud seoses islamiterrorismi ja selle ennetamisega on läbimõeldud ega ole kantud ksenofoobiast või rassivihast,” ütles Helme.

Helme osutab, et Trump ei ole kehtestanud moslemite sisenemise keeldu. „Ajutine sisenemiskeeld kehtib kõigile Iraagi, Iraani, Süüria, Liibüa, Somaalia, Sudaani ja Jeemeni kodanikele, mitte ainult moslemitele. Pangem tähele, et maailma suurimaid moslemiriike nimekirjas ei ole,“ märgib Helme.

„Teiseks, president Trumpi korraldus tugineb Obama ajal koostatud terrorismi tõkestamise aktile. Seal nimetatud riikidele Iraagile, Iraanile, Sudaanile ja Süüriale lisandusid 2016. aastal Liibüa, Somaalia ja Jeemen. Just nendes riikides tegeletakse terroristide treenimise ja eksportimisega.“

Helme märgib, et Trumpi korraldus ei kujuta endast pretsedenti. „1980. aastal keelas president Carter immigratsiooni Iraanist. Ja muide, Obama keelas immigratsiooni Iraagist, seda palju pikemaks ajaks, kui on praegune Trumpi keeld. Tookord ei hüsteeritsenud selle otsuse pärast keegi.“ Helme sõnul on iga riigi presidendil õigus vastavalt oma äranägemisele kaitsta oma maad ja rahvast nii nagu ta seda vajalikuks peab.

„Euroopa, kes on islamiterrorismi küüsis vaevelnud juba pikemat aega, peaks USA-ga probleemi lahendamisel pigem hoopis koostööd tegema. Kaasajooksmine lüüasaanud ja väärikalt mitte kaotada oskava obamaistliku vasakliberaalse leeri kisakooriga ei ole arukas samm,” ütles Helme.

President Trump allkirjastas reedel määruse, millega ajutiselt keelatakse mitme islamimaa kodanike reisid USA-sse. Otsuse järel peeti mitmed inimesed kinni USA lennujaamades ning lennufirmad ei lubanud USA-sse lennanud lennukite pardale paljusid reisijaid. Valge Maja kõneisik rõhutas, et president Donald Trump “austab rahumeelseid moslemeid, kuid mõistab ühtlasi, et teatud riigid ja teatud piirkonnad sünnitavad inimesi, kes soovivad meile halba”.