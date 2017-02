Juhtkiri: turvas ei saa otsa niipea

2. veebruaril tähistatakse üle kogu maailma märgalade päeva. Eestimaa looduse fond kutsub üles sel päeval rabadesse minema. Ka Salajõe kandi rahval on ülehomme raba meeles, kuid sugugi mitte rõõmsal põhjusel. Nimelt tahab Niibi turbarabas turvast kaevandav Kekkilä OÜ laiendada kaevandust umbes 200 hektari jagu. Õigemini on tahtnud juba üle kümne aasta, aga seni pole saanud, sest maakonnale ette nähtud turbakaevandamise limiit on täis olnud. Nüüd suurendati mahte ja Kekkilä asus kohe tegutsema.

Siiski ei maksa sellest paanikasse sattuda. Mahtude suurendamine on tühine, lubades Eestis tervikuna ligipääsu umbes viiele protsendile meie kasutamata turbavarust. Peale selle ei hakka Kekkilä, kui ta peaks saama uue kaevandusloa, kaevandama Läänemaal mitte rohkem, vaid ikka sama palju kui seni – 30 000 tonni aastas.

Aja jooksul on Eestis rikutud tohutul hulgal soid. Keskkonnaekspertide hinnangul on meil ligi 130 000 hektarit niisugust rikutud sood, millel enam looduskaitselist väärtust ei ole. Turvast seal enam juurde ei kasva ja on meie otsustada, kas me kaevandame sealse turba või asume soid taastama. Ilmselt jagub soid nii üheks kui ka teiseks. Praegu on Eestis turbakaevandusi umbes 20 000 hektaril ja selle sajandi jooksul võib selle maht ehk kahekordistuda.

Ka looduskaitsja ja soode ekspert Jüri-Ott Salm kinnitab, et näiteks Eesti metsade majandamisega võrreldes on looduskaitse mõttes turbakaevandamise seis hea. Looduskaitsjad ja turbakaevandajad teevad koostööd ja hästisäilinud soodesse kaevandama ei minda.

See aga ei tähenda, et kaevandus ei võiks kahjustada naabruses elavate inimeste kaevusid või mõjutada muul viisil looduslikku tasakaalu. Nii on see juhtunud Salajõel. Turbakaevandaja argumendile, et pole tõestatud, et kaevandus on rikkunud vee, vastavad kohalikud elanikud: tõestatud pole ka vastupidist. Salajõe elanikele tuleb au anda, et nad pole väsinud oma kaevuvee eest võitlemast. Loodetavasti kannab