Mathura esitleb Haapsalu raamatukogus oma esimest proosaraamatut

Liina Valdre, peaspetsialist lugejakoolituse alal

Kirjanik, tõlkija ja kunstnik Mathura (kodanikunimega Margus Lattik) esitleb sel reedel, 3. veebruaril Haapsalu raamatukogu lugemissaalis oma esimest proosaraamatut „Jääminek“.

„Jääminek“ on Mathura esimene proosaraamat ja otseselt inspireeritud Läänemaa (Kasari, Matsalu) maastikest. Raamat on esitatud ka Virumaa kirjandusauhinna kandidaadiks. Varem on Mathural ilmunud kaheksa luulekogu, üks reisiraamat ning koos Kaido Kirikmäega plaat „Külaturul paadisadama ääres“.

Mathurat saadab reedesel esitluses Kadi Uibo, kes on muuhulgas tegutsenud ansamblites Dreamphish, Ragatmika, Cloudspeak ja Kirtana Rosa ning osalenud muusikaprojektides Venemaal, Norras ja Indias. Kokku on tal ilmunud neli albumit ja 1995. aastal oli Uibo Uno Naissoo nimelise loominguvõistluse laureaat.

Mathura jätkab Haapsalu raamatukogu kirjandusürituse „Kirjanduslik kevad“ sarja, mille avalöögi andis eelmise nädala reedel Birk Rohelend. Veebruari kuus on sarja raames veel oodata Haapsallu esinema Doris Karevat ning märtsis Olavi Ruitlast.

Üritus algab kell 17.30.