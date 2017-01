Prokurör soovib Nõva vallavanema õigeksmõistmise vaidlustada

Tarmo Õuemaa

Deiw Rahumägi kohtus. Foto Urmas Lauri

Prokurör Küllike Kask on esitanud appellatsiooniteate Nõva vallavanema Deiw Rahumäe õigeksmõistmise peale, mis tähendab, et tõenäoliselt arutatakse asja uuesti Tallinna ringkonnakohtus.

„Apellatsiooniteade tuleb esitada seitsme päeva jooksul pärast kohtuotsuse väljakuulutamist ja seda on prokurör teinud,” ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu. „Kui see on tehtud, saab ta esitada apellatsioonikaebuse. Selle esitamise tähtaeg on 3. veebruaril.”

Süüdistuse järgi kandis Nõva vallavanem Deiw Rahumägi 2014. aastal oma ametiauto sõidupäevikuisse valeandmeid auto kasutamise ja läbitud vahemaade pikkuse kohta ning esitas need andmed vallavalitsuse raamatupidajale.

Pärnu maakohus leidis, et Rahumägi tuleb omastamises õigeks mõista, võltsimise episoodis aga kriminaalmenetlus lõpetada, sest Rahumägi tegevuses esinevad väärteo tunnused.

Ühtlasi saatis kohus materjalid maksu- ja tolliametile võimaliku väärteosüü uurimiseks.

Maksu- ja tolliameti pressiesindaja Mailin Aasmäe ütles, et materjalid ametisse veel jõudnud ei ole ja seepärast on vara juhtumit kommenteerida.