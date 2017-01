Tartu rahu aastapäeval avatakse Haapsalus kaks näitust

Liivi Ollino, maavalitsuse pressiesindaja

Tartu rahu aastapäeval avatakse Haapsalus kaks näitust. Läänlaste Vabadussõja mälestussamba jalamile asetatakse kõikide läänlaste poolt mälestuskimp ning Jaani kirikus toimub kontsert-teenistus. Oodatud on kõik huvilised.

2. veebruaril 1920 kirjutati Tartus alla rahuleping Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel. Õiguslikult on tänaseni oluline, et Tartu rahuga lõpetati Vabadussõda ja Venemaa tunnustas tingimusteta Eesti Vabariigi iseseisvust. Tartu rahulepingut on nimetatud ka Eesti riigi sünnitunnistuseks.

Tartu Rahulepingu aastapäeva tähistamine Haapsalus algab 2. veebruaril kell 16.00. Haapsalu kultuurikeskuses avatakse naiskodukaitse Lääne ringkonna juubeliaasta fotonäitus ning metalli- ja nahakunstnik Egge Edussaar–Haraku isikunäitus „Ennevanasti“. Naiskodukaitse tähistab sellel aastal 90. sünnipäeva ning sellega seoses avatakse üle Eesti 16 näitust.

Kell 18.00 toimub Tartu rahulepingu aastapäevale pühendatud mälestushetk läänlaste Vabadussõja mälestussamba juures Haapsalus. Süüdatakse mälestusküünlad ja Läänemaa rahva nimel asetatakse samba jalamile ühispärg.

Vabadussamba juurest minnakse edasi kontsert–teenistusele Jaani kirikusse. Teekond kulgeb mööda küünaldega palistatud küünlateed. Läänemaa kodutütred, noorkotkad, naiskodukaitse ja kaitseliit asetavad mälestussambast Haapsalu Jaani kiriku peaukseni 97 mälestusküünalt.

Tartu rahulepingu 97. aastapäeva kontsert–teenistusel teenib piiskop Tiit Salumäe, kõnelevad Lääne maavanem Neeme Suur ja Kaitseliidu Lääne maleva staabiülem major Jüri Bachman. Kontsertosas laulab Läänemaa Ühisgümnaasiumi noortekoor, juhendajad Karin Lükk-Raudsepp ja Ilona Aasvere.

Tartu rahulepingu 97. aastapäeva korraldavad Lääne maavalitsus, Haapsalu linnavalitsus, Kaitseliidu Lääne malev, naiskodukaitse Lääne ringkond, Läänemaa kodutütred ja noorkotkad, Läänemaa Vabadusvõitlejate Ühendus, Eesti Vabadusvõitluse ja Vastupanuliikumise Mälestusliit, Läänemaa Memento, Eesti Endiste Metsavendade Liit, EROK Läänemaa osakond, Lääne Maakonna Keskraamatukogu ja Haapsalu Püha Johannese kogudus.

Aastapäevale on oodatud kõikide koolide, asutuste ja organisatsioonide esindajad, samuti eraisikud.