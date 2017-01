Noarootsi laiendab õpilaskodu

Kaie Ilves

Noarootsi volikogu esimees Margus Laidmets. Arhiiv

Noarootsi valla 2017. aasta suurim investeering on õpilaskodu juurdeehitus, kuhu kulub kokku 350 000 eurot. 300 000 eurot võtab vald selleks laenu.

Õpilaskodu laiendatakse 20 koha võrra. Praegu elab õpilaskodus ja käib sealt Noarootsi põhikoolis 30 last.

Noarootsi abivallavanem Aivo Hirmo on öelnud, et õpilaskodu kohtade järele on nõudlus ja Noarootsi põhikooli toimimiseks on õpilaskodu tähtis. Noarootsi põhikoolis käib 70 last, 40 on oma valla lapsed. Õpilaskodus aga elavad (ja käivad Noarootsi koolis) lapsed ka mujalt maakonnast ja Eestist. Kui õpilaskodu lapsi poleks, oleks Noarootsi koolis palju vähem õpilasi.

350 000 eurot on vald plaaninud Hara sadama rekonstrueerimiseks, milleks saadi toetust. 150 000 eurot võetakse sadamaehituseks laenu. Hara sadam on lagunenud, kalamehed küll kasutavad seda, aga see on raske ja ohtlik.

Tõuseb ametnike, lasteaiaõpetajate jt palk. Noarootsi volikogu esimees Margus Laidmets ütles, et mullu tõusis palk osal viis, osal üheksa protsenti. Tänavu saavad viis protsenti palgalisa need, kes said mullu üheksa protsenti ja vastupidi.

Teede remondiks kulub tänavu 60 000 eurot. Kokku investeerib Noarootsi vald 2017. aastal 760 000 eurot.

Noarootsi valla 2017. aasta eelarve maht on 1,4 miljonit eurot.