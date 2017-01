Kitse ja sülearvutiga mammi ärgitab Digiteega liituma (2)

Urmas Lauri

Digitee ponnistus on tänase Pärnu Postimehe esiküljeuudis. Foto: Urmas Lauri

Pärnu Postimees kirjutab, et teisipäevaks kandis otsepostitusfirma Digitee tellimusel Pärnumaa majapidamistesse laiali 10 000 värviliste piltidega brošüüri. See on digimeeste viimane pingutus, kutsumaks inimesi kiire interneti projektiga liituma.

"Brüšüür, mille kaanepildiks kitse ja sülearvutiga taluperenaine, jõudis Lihulasse, Hanilasse ja mujale maakonda, Pärnu linna jätsime välja," rääkis Digitee projekti vedaja Valdur Telve.

Projektiga liitumiseks on aega 31. jaanuarini, seni on kiire internetiühenduse soovist teada andnud pisut üle 5000 pärnumaalase. Et projekt end õigustaks, peaks liituda soovima 15 000 hoonet, kaasa arvatud kortermajad.

