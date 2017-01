Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistööd

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistöid tehakse järgmiselt:

• Lahe tn 34, 36 ja 38 – tööde algus 30. jaanuaril, eeldatav lõpp 9. veebruaril. Võimalik, et ehitööde tõttu ei peatu buss nr 2 Vasikaholmi peatuses. Palun jälgida ajutist liikluskorraldust ja teavitusi.

• Õpetaja tn (Õpetaja 6a – Lihula mnt) – algus 31. jaanuaril, eeldatav lõpp 10. märtsil.

• Jaani tn – Lossiplats – algus 1. veebruaril, eeldatav lõpp 10. märtsil. Võimalik, et buss nr 1 lõpetab oma marsruudi üks peatus enne Lossiplatsi. Palun jälgida ajutist liikluskorraldust ja teavitusi.

• Saue tn – algus 3. veebruaril, eeldatav lõpp 13. veebruaril.

• Nurme tn – algus 10. veebruaril, eeldatav lõpp aprillis.

Tööde ajal on tänav suletud. Kohalikele elanikele üritame tagada sissepääsu koju autoga.

Küsimuste korral pöörduda ASi Viimsi Keevitus esindaja Veera Petrova poole telefonil 5912 4777.

AS Viimsi Keevitus