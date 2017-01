Valitsus kiitis heaks alkoholipoliitika karmistamise

Toimetanud Urmas Lauri



Vabariigi Valitsus kinnitas tänasel istungil tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esitatud alkoholi- ja reklaamiseaduste muutmise eelnõu ning saatis selle riigikokku.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tunnustas koalitsioonipartnereid koostöö ja konstruktiivsuse eest. „Selle valitsuskoalitsiooni sünnihetkel lubasime, et viime lõpule juba eelmises valitsuses alanud arutelu, kuidas kaitsta oma rahvast, eelkõige aga noorte inimeste tervist, karmistades selleks alkoholi kättesaadavuse, müügi- ja reklaamipiiranguid,“ ütles minister. Ta kinnitas, et positiivne mõju on olnud ka eelnõu saatnud avalikul diskussioonil, mis on juba muutunud inimeste suhtumist alkoholi eksponeerimisse ja kättesaadavusse ning pannud inimesed tõsiselt mõtlema oma alkoholitarbimise vähendamise üle.

Eelnõu viimased muudatused puudutavad kauplustele esitatavaid nõudeid, et vähendada oluliselt alkoholitoodete avalikku eksponeerimist. Alkohoolsed joogid peavad edaspidi olema poodides paigutatud teistest kaupadest eraldi ega tohi olla märgatavalt nähtavad õuest. „See nõue puudutab eeskätt poode, mis paigutavad alkoholi müügipakendeid akendele või kelle puhul on alkohol muul viisil eksponeeritud väljapoole müügisaali. Seaduse jõustumisel peaksid need kauplused muutma alkoholitoodete väljapaneku asukohta müügisaalis või muutma näiteks vitriinid läbipaistmatuks,“ rääkis Ossinovski.

Lisaks kehtestab eelnõu piirangud üle 450-ruutmeetrise müügipinnaga kauplustele. Nendes kauplustes ei tohi alkohol olla nähtav ka ülejäänud müügisaalist. Juhul, kui alkohoolsed joogid on müügisaalis nähtavad, tuleb kaupluse müügisaali suurus deklareerida majandustegevuse registris, et tarbijakaitseameti järelevalvet lihtsustada.

Edaspidi peab alkoholireklaamis sisalduv teave olema minimalistlik, keskenduma tootele ja olema esitatud positiivse õhkkonna kirjeldamiseta. Keelatud on mis tahes viited alkoholi positiivsele mõjule ja alkoholitarbimise seostele tähtpäevade ja sündmustega. Sotsiaalmeedias keelatakse alkoholikäitlejate poolt tehtav alkoholireklaam täielikult, välja arvatud nende endi veebilehel.

Eelnõuga keelustatakse ka alkoholi välireklaam ning pikendatakse kellaajalist reklaamipiirangut raadios ja teles kella 21-lt 22-ni. Alkoholireklaami ei tohi esitada ka ajakirjade lisaväljaannete esi- ja tagakaanel.

Poodides keelatakse alkoholi degustatsioonid ja happy hour ehk võimalus pakkuda mingitel tundidel alkoholi tavapärasest soodsamalt. Samuti ei tohi alkohoolse joogi multipakendi ostmine olla soodsam kui üksiku joogi ostmine.

Eelnõus karmistatakse ka müüjatele kehtestatud nõuet tuvastada alkohoolsete jookide ostja vanus. Seadusemuudatusega lubatakse kontrollostud nii alaealistele alkoholimüügi keelu täitmise kontrollimiseks kui ka salaalkoholi müügi tuvastamiseks.

Juriidiliste isikute puhul hakkab reklaamiseaduse rikkumise trahvi ülemmäär olema 50 000 eurot. Trahvide ülemmäärasid suurendatakse juriidilistele isikutele ka alkoholiseaduses.

Eelnõu vastuvõtmisel Riigikogus jõustub see täies ulatuses 1. jaanuarist 2018.