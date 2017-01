Petitsioon kogub allkirju Rail Balticu leppe allkirjastamise vastu

BNS

Balti riikide kodanikuliikumiste ja -ühenduste petitsioon Rail Balticu lepingu kiirustava allkirjastamise vastu on asunud kiiresti toetust koguma.

Kolmapäevast alates saab rahvaalgatuse keskkonnas allkirjastada kolmele Balti riigi peaministrile addresseeritud pöördmist, mis kutsub üles mitte allkirjastama 31. jaanuariks planeeritud Rail Balticu koostöökokkulepet. Pöördumise algatajad on Kodanikuliikumine Avalikult Rail Balticust, Ökoriik Eesti, Läti maaomanike ühendus „Latvijas zeme, daba,tauta”, Leedu Looduse Fond ja Leedu Maaomanike Liit, Pasvalys esindus.

Pöördumine on vähem kui ööpäevaga kogumas seaduses nõutavad 1000 allkirja. Lisaks rahvaalgatuse keskkonnale on mõttekaaslastel ja toetajatel võimalik ka välismaalt Avaazi keskkonnas toetust avaldada. Petitsioonile allakirjutanud soovivad, et Balti riikide kodanikel oleks võimalik tutvuda Rail Balticu tasuvusanalüüside, sotsiaalmajanduslike- ja ökoloogiliste mõjurite analüüsi ning Euroopa Ühendamise rahastuga sõlmitud lepingutega. Samuti on vajalik auditeerimine näiteks riigikontrolli poolt.

Petitsioonis nõutakse, et enne otsustamist tuleb soovijaile anda võimalus tutvuda otsuste reaalse mõjuga meie kõigi tulevikule, samuti tuleb analüüsida trasside alternatiive ja arvestada üldsuse seisukohti.

Neljapäeval kell 12 toimub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hoone ees ka ees meeleavaldus, mille korraldajaks on Tuuli Stewart.