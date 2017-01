Linnamäe koolisöökla jääb kõigile avatuks

Lemmi Kann

Linnamäe söökla. Foto: Urmas Lauri

Kui mõni aeg tagasi paistis, et Linnamäe koolisöökla kohalikke ja ümbruskonnas töötavad inimesi enam teenindada ei saa, leidsid Lääne-Nigula vallavalitsus ja kooli juhtkond asjale lahenduse.

Alles eelmisel nädalal elasid ümberkaudsed inimesed teadmises, et 1. veebruarist saab koolisööklas süüa koolipere.

„Linnamäe söökla on aastaid toiminud nii, et tund aega päevas saavad seal söömas käia ka väljastpoolt tulijad. Mudel toimis kenasti, kui kooli õpilaste arv oli 80–90, kattis kulud ja oli väikeses kasumiski,” rääkis Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

Nüüd on õpilasi 130 ringis ja kokad lihtsalt ei saa lisakoormusega hakkama. „Tuleks võtta tööle kolmas inimene, aga see tähendaks, et valla maksumaksja peaks hakkama kinni maksma väljapoole suunatud toitlustamist. See pole ka päris õige,” leidis Lõhmus.

Esmaspäeval istuti kooli juhtkonna ja kokkadega koos maha, et asja arutada.

„Praeguse seisuga läheb asi 1. veebruarist ikka edasi. Teeme töökorralduse ümber ja uuendame natuke tehnikat, mis kokkade koormust väiksemaks võtab,” selgitas Lõhmus Lääne Elule. Uut inimest juurde ei palgata. Kokkade koormus siiski veidi kasvab. Kuna on oodata läbimüügi soliidset kasvu, saavad kokad Lõhmuse sõnul selle eest rahaliselt motiveeritud, kes aga aastate jooksul harjunud Linnamäe kooli sööklas keha kinnitama, saavad toidetud.