Läänemaa oravad jäid arendusjuhist ilma

Lemmi Kann

Novembri algusest pole Reformierakonna Läänemaa piirkonnal enam arendusjuhti, sest senine juht Tõnu Parbus sunniti lahkuma, võimalik mantlipärija polnud aga kõigile maakonnaorganisatsiooni juhatuse liikmetele vastuvõetav.

Väidetavalt ei tea lõviosa Läänemaa nn reaoravaid siiani, et arendusjuhti neil enam pole. Teine väide on, et mõned reformierakondlased soovisid arendusjuhiks Reimo Nebokati venda Olari Nebokatti. Asja sellest mõttest ei saanud, sest see vangerdus polnud kõigile meeltmööda.

Haapsalu linna avalike suhete spetsialist Tõnu Parbus ei tee asjast saladust. „Jah, ma ei ole enam kohalik arendusjuht, novembri algusest,” kinnitas ta telefonis. Aga kes siis on? „Kedagi pole. Koht on tühi.”

Mullu oktoobris tegi erakonna piirkonnajuht Lauri Luik Parbusega juttu eesseisvast valimiskampaaniast ja uuris, kas Parbusel „silmad ikka säravad”. Parbus tunnistas Luigele, et osa huvidest on tõesti mujal, aga valmisolek taas kampaaniat vedada on täiesti olemas. Pärast seda annaks ta hea meelega oma koha kellelegi järgmisele. Paari nädala jooksul arutati teemat mitu korda, Luik pakkus välja, et Parbus võib ka kohe ameti maha panna – kampaania tuleb pingeline ja panustada tuleb täie rauaga. „Ma olen üheksa aastat seda tööd teinud ja kõik valimised, mis sel ajal on olnud, on Läänemaal erakonnana võidetud. Pluss kahed riigikogu valimised,” lisas Parbus ääremärkuse.

Mingit solvumist tal enda sõnul siiski polnud – aastatega poliitikas on mängureeglid juba selged. Jutu sees selgus ka, et uue arendusjuhina on arutatud Reimo Nebokati venna Olari nime. „Lauri rõhutas, et muudatused tulevad ainult siis, kui ma ise tahan. Aga tunnetus oli, et tegelikult on plaan juba muutunud,” lisas Parbus.

Novembri alguses peeti juhatuse koosolek, kus arutati „Parbuse personaalküsimust”. Järgmisel päeval sai ta suunava kõne peakontorist: oleks mõistlik asi vormistada.

Parbus kirjutas samal päeval avalduse.

Täismahus artiklit saab lugeda Lääne Elu 26. jaanuari paberlehest.