Lääne-Nigula vald tõstab lasteaiaõpetajate palka

Kaie Ilves

Lääne-Nigula volikogu võttis sel nädalal vastu eelarve mahus 5,5 miljonit eurot. Arhiiv

Tänavu alustab Lääne-Nigula vald Linnamäe kultuurisaali ehitust. 2017. aastal investeeritakse sinna 400 000 eurot, edaspidi veel teist sama palju. Kultuurisaali saab kasutada Oru kool, seal aulat ei ole, aga ka ümbruskonna rahvas. Linnamäe kultuurisaal on valla selle aasta suurim investeering.

160 000 euro eest remondib vald Taebla lasteaeda – korda tehakse raamatukogu, söögisaal, elektrikilp jm. Lasteaeda on remonditud mitmes etapis, tänavune on kolmas etapp. Päris korda lasteaed siiski ei saa. Taebla lasteaed on ka üks tulevase ühendvalla investeeringuobjekte.

100 000 euro eest remondib vald Risti lasteaeda – kavas on lasteaeda laiendada ja avada uus rühm.

„Kõik ülejäänud investeeringud on juba väiksemad,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

Näiteks on kavas kohandada Taeblas asuv vallamaja uue ühendvalla vallamajaks – vahetatakse aknaid, arhiivi- ja kinoruumid ehitatakse ümber kabinettideks jm.

2017. aastal algavad Taebla uue põhikooli ehitamise ettevalmistustööd.

Tõuseb lasteaiaõpetajate, koolidirektorite, huvijuhtide ja pikapäevaõpetajate palk.

„Kui üldse midagi südame peal on, siis see, et lasteaiaõpetajate palka ei ole saanud tõsta kooliõpetaja palga miinimummäärani,” ütles Mikk Lõhmus.

Lasteaiapõetajate palk tõuseb Lääne-Nigula vallas 50 eurot. Kõrgema haridusega lasteaiaõpetaja hakkab saama kuus 875 eurot endise 825 asemel. Kooliõpetaja palga miinimummäär on 2017. aastal tuhat eurot.

Lääne-Nigula valla 2017. aasta eelarve maht on 5,5 miljonit eurot (paarisaja tuhande võrra suurem kui mullu). Vald investeerib aasta jooksul kokku 1,7 miljonit eurot. Laenu on võimalik võtta kuni 800 000 eurot. Kui palju tegelikult võetakse, selgub aasta jooksul.