Keskerakond tahab Savisaare eest makstava raha tema palgast kinni pidada

BNS

Edgar Savisaar. Foto: arhiiv

Keskerakond loodab ligi 120 000 eurot, mis ta tasub endise esimehe Edgar Savisaare eest tolle valimiskulude katteks vastavalt erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ettekirjutusele, Savisaarele makstavast palgast osade kaupa kinni pidada.

"Oleme endiselt Savisaarega läbirääkimistes, et ta mingi perioodi jooksul tagastaks selle raha, mille me tema eest [Tallinnale] nüüd ära maksame. Selle taga on ka palgaleping. Kui ta oleks nõus, siis me sõlmiksime palgalepingu ja hakkaksime palgast mingit osa kinni pidama," ütles erakonna peasekretär Jaak Aab neljapäeval BNS-ile.

Aab märkis, et Keskerakond ei ole siiani jõudnud Savisaarega kokkuleppele talle 3500 euro suuruse palga maksmise osas ja kokkuleppe viibimise üks põhjus on ka erakonna plaan hakata sellest Tallinnale makstavat raha jupphaahal kinni pidama. "Neid ettepanekuid on talle tehtud – no ei tule sealt selget vastust," tõdes Aab.

Keskerakond teatas neljapäeval, et tasub ERJK ettekirjutuse järgi Tallinna linnale ligi 120 000 eurot, millega tasuti Savisaare kampaaniakulusid eelmistel kohalikel valimistel.

"Jah, oleme nõus Tallinnale selle raha Savisaare eest tagastama, kuna Savisaar seda ei tee," sõnas Aab. "Erakonna juhatus arutas seda ja andis ERJK-le sellekohase lubaduse."

"Kui Savisaar ei maksa, siis pööratakse nõue kolmekordses määras Keskerakonna vastu," ütles peasekretär. Ta lisas, et ERJK tegi juba möödunud aasta lõpus ettepaneku kaasata Savisaarelt raha nõudmise protsessi Keskerakond.

"Me ei soovi seda ja pigem maksame selle summa ühekordses määras Savisaare eest."

ERJK kohustas Savisaart juba 2015. aasta jaanuaris oma ettekirjutusega tagastama keelatud annetus kogusummas 116 642,89 eurot Tallinna linnale. Keelatud annetus seisnes Savisaare valimiskampaania kulude tasumises Tallinna linna poolt. Tegemist oli "Tallinn liigub" kampaaniaga ning Hiiu staadioni reklaamidega. Savisaar vaidlustas ettekirjutuse kohtus, millega seotud vaidlus lõppes mullu 10. novembril riigikohtu otsusega jätta Savisaare kaebus rahuldamata.