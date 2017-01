Jevgeni Ossinovski: alkoholitarbimist piirav eelnõu on nagu hea vein

Itaalia veinipidu Haapsalus. Foto: Arvo Tarmula

Valitsus kinnitas neljapäeval tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esitatud alkoholi- ja reklaamiseaduste muutmise eelnõu ning saatis selle riigikokku, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Ossinovski märkis valitsuse pressikonverentsil, et alkoholi- ja reklaamiseaduste muutmise eelnõu on menetluse jooksul muudetud oluliselt konkreetsemaks.

"See eelnõu on nagu hea vein, mis on läinud päev päevalt paremaks," leidis ta.

Täielikult keelatakse sotsiaalmeedias alkoholikäitlejate poolt tehtav alkoholireklaam, samuti alkoholi välireklaam ning pikendatakse kellaajalist reklaamipiirangut raadios ja teles kella 21-lt 22-ni.

Alkoholireklaami ei tohi esitada ajakirjade lisaväljaannete esi- ja tagakaanel ning poodides keelatakse ka alkoholi degustatsioonid ja happy hour ehk võimalus pakkuda mingitel tundidel alkoholi tavapärasest soodsamalt, samuti ei tohi alkohoolse joogi multipakendi ostmine olla soodsam kui üksiku joogi ostmine.

