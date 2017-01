Gaasibusse Läänemaale ei tule

Lemmi Kann



Gaasibuss. Foto: Eesti Biogaasi Assotsiatsioon

Kuigi Lääne maavalitsusel oli eelmisel kevadel mõte seada maakonna bussiliiniveo riigihanke üheks tingimuseks gaasibusside kasutusele võtmine, ei saa sellest nõttest praeguse seisuga ilmselt asja.

Mõte gaasibussidest hakkas küpsema eelmise aasta märtsis, mil JetGas teatas, et kavatseb Haapsallu Lihula maanteele rajada veeldatud maagaasi jaama. Lääne maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Merle Mäesalu avaldas JetGasi plaani üle heameelt, märkides, et see aitaks kaasa riigi kohustusele täita taastuvkütuse direktiivi tingimusi.

„On otsustatud, et gaasibusse me hankes tingimuseks ei sea, sest pole kindlust, et meil piisaks häid gaasi tankimise võimalusi – Läänemaal ei ole gaasitorustikku ega -tanklat, pole teada, et tulekski,” ütles maavalitsuse ühistranspordi vaneminspektor Külliki Kübar, selgitades, et kui Haapsalus oleks õigeks ajaks gaasitankla, oleks seda kindlasti vaja ka Lihulasse. Ta lisas aga, et midagi pole veel kivisse raiutud,

seda enam et hanget ei saa kokku panna enne, kuni majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on oma sõna öelnud. „Ootame, kas 2018. aastast tuleb maakonnaliinidel tasuta bussisõit. Kui jah, siis tuleb meil hankes muudatusi teha,” ütles Kübar.

JetGasi juhatuse liige Janek Parkman ütles Lääne Elule, et LNG-jaama rajamine ootab praegu detailplaneeringu muutmise taga. Kui eelmisel kevadel pakkus ta, et see tehakse ehk aastaga, siis nüüd ei looda ta positiivset tulemust enne suve lõppu. „Nii et kohe homme LNG-jaama tulemas ei ole,” nentis ta.

Parkmani sõnul on maavalitsuse seisukoht täiesti mõistetav. „Vedaja tellib gaasibussid ikkagi siis, kui on tankla,” märkis Parkman. Et vedaja keset lepinguaega bussid välja vahetaks, kui tanklad püsti saavad, peab Parkman ebatõenäoliseks. „Kindlasti see meid ei rõõmusta, aga eks see ole keeruline nii maavalitsusele kui ka meile,” ütles ta.

JetGasi plaan on rajada Haapsallu Lihula maanteele veeldatud maagaasi jaam, mis hakkab ettevõtteid varustama odavama soojusenergiaga. Samuti sooviti hakata LNGga varustama busse.