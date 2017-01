Sotsiaalkindlustusametisse on toodud ligi tuhat tööraamatut (2)

BNS

Inimesed on selle nädala esimestel päevadel toonud sotsiaalkindlustusametisse ligi tuhat tööraamatut.

"Esmaspäeva hommikust kuni kolmapäeval kella kümneni oli üle Eesti toodud 814 tööraamatud ja tõenäoliselt tuleb õhtuks tuhat täis," ütles kolmapäeva pärastlõunal BNS-ile hüvitiste osakonna juht Kati Kümnik. Ta lisas, et üldse on ametis hoiul pisut üle 5000 tööraamatu.

Sotsiaalkindlustusamet kutsus möödunud nädala lõpus tööraamatut ametisse tooma neid inimesi, kes ei saa veel pensioni ja on töötanud enne 1999. aastat.

Kümnik lausus, et erandkorras on võimalik lasta teha kohapeal tööraamatust koopia. "See on põhimõtteliselt võimalik. Üldjuhul võtame siiski originaali enda kätte ja pärast andmete infosüsteemi sisestamist tagastame inimesele tööraamatu," lausus ta.

Kümniku sõnul ei saa ametisse tuua mujal tehtud tööraamatu koopiat. "Palume esitada originaaldokumendi," ütles ta.

Sotsiaalkindlustusameti pressiesindaja kinnitas BNS-ile, inimene saab ametist teatise tööraamatu toomise kohta.

Tööraamatu võib saata posti teel Tallinnasse aadressil Endla 8 või tuua sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse üle Eesti. Tööraamatu võib tuua inimene ise või tööandja, kes ei ole saanud tööraamatut pärast töösuhte lõpetamist töötajale üle anda.