Politsei peab ratsaüksuse loomist liialt kalliks (1)

BNS

Foto: Urmas Lauri

Kui Eesti Hobumajanduse Liidu juhatuse liikme Marti Hääle sõnul võiks politsei luua ratsaüksuse, siis politsei- ja piirivalveameti kinnitusel on see liialt kulukas.

Peamine vastuargument ratsapatrulli loomisele on suur kulu, mis ületab Eesti vaates ratsapatrullist saadava kasu. „Hobune vajab eluks sobivaid tingimusi talli ja kopli näol ning pidevalt tuleb muretseda heina, lisasööda ja allapanu eest. Selle kõrval kaasnevad hobusepidamisega ka püsikulud veterinaarile ja sepale. Rahas mõõdetava kõrval on oluline ka loomale pühendatud aeg, tähelepanu ja treeningud. See on suur vastutus, sest hobust ei saa pärast tööd lihtsalt garaaži seisma panna nagu politseisõidukit,“ põhjendas Lõuna prefektuuri komissar Jana Õim.

Samas on just Õim koos oma õe Kristi Tertõtšnajaga need, kes on siiski hobused politseitöösse juba kaasanud. Nimelt ühendavad nad umbes korra aastas töö ja hobi ning teevad politseitööd hobuse seljas. Seda suurürituste ja rongkäikude raames, kus õed esindavad politseid nõndanimetatud ratsapatrullis.

„Eestis ratsapolitseid tegelikult ei ole, kuigi teatud piirkondades ja perioodidel on selleks katsetusi tehtud. Peamiselt kasutatakse hobuseid teistes riikides massirahutuste ohjeldamiseks, kuna suur aukartust äratav loom on sellistes olukordades umbes kümne mehe eest,“ selgitas Õim.

Eesti Hobumajanduse Liidu juhatuse liikme Marti Hääle sõnul on hobumajandusel suur kasvupotentsiaal ning sektor on pea täielikult arenenud erasektori toel, ent siiski tuleks arendada hobuturismi ja hobuste kasutamist metsamajanduses, märgina võiks riik Hääle hinnangul luua ka ratsapolitsei rühma.

"Ratsapolitsei rühma loomine oleks väga positiivne samm," ütles hobuliidu juht ja märkis, et see oleks oluline nii esteetiliselt kui ajalooliselt. "Meie põhjanaabritel on see kõik olemas," ütles Hääl.

