Läänemaa muuseumide külastajate arv kasvas (1)

Toimetanud Urmas Lauri

Ants Laikmaa muuseum. Foto: Merilin Kaustel-Lehemets

2016. aastal kasvas kõikides Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid koosseisu kuuluvates muuseumides külastajate arv. Kokku oli külastajaid möödunud aastal üle 72 000. Kasv võrreldes 2015. aastaga oli enam kui 10 000 külastajat.

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhataja Anton Pärna sõnul oli 2016. aasta peamiseks märgiks kunstnik Ants Laikmaa 150. aastapäeva tähistamine kahe näitusega – „Ants Laikmaa 150. Eesti Kunstimuuseum tuleb külla“ Haapsalu raekojas ning „Laikmaa ja tema inimesed“ Ants Laikmaa muuseumis. „Kokku külastas möödunud aastal neid kahte näitust pea 10 000 inimest. Taeblas, Ants Laikmaa muuseumis olevat näitust saavad külastajad jätkuvalt nautida,“ lisas Pärn.

Rahvusvahelise koostöö valdkonnast väärib möödunud aasta tegemiste seas esile toomist Ilon Wiklandi illustratsioonide näituse jätkuv edu Saksamaal. Novembris avati Rootsi lastekirjandusele pühendatud Oldenburgi rahvusvahelise Lasteraamatu messi KIBUM raames Ilon Wiklandi illustratsioonide näitus. Kolme nädala jooksul külastas seda 4505 inimest, nii lapsed kui täiskasvanud. Korraldajate sõnul on see ühtlasi messi näituseformaadi „Pildiraamatukunst“ senine rekord.

Väärika punkti edukale aastale pani EAS-i piirkondade konkurentsivõime tõstmise meetme toetuse määramine Haapsalu piiskopilinnuse pealinnusesse rajatava keskaja muuseum-tegevuskeskuse rajamiseks. 2019. aastal, kui uuendatud piiskopilinnuse muuseum valmis saab, loodab Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid ületada 100 000 külastaja piiri.