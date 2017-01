Ilmateenistus: ilm läks korraks külmemaks

Toimetanud Urmas Lauri

Varese ja kajaka võitlus toidupala pärast. Foto: Urmas Lauri

Eestis saab praegu nautida mõnusat talveilma, kuid talve antakse meile vaid päevaks.

Juba homme toob edelasse pöörduv tuul taas plusskraadid. Põhjuseks on kaugelt Skandinaavia põhjatipu lähistelt mööda tormav madalrõhkkond, mille lõunaserv ulatub üle Baltimaade.

Täna on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 3–9, saartel ning rannikul õhtupoolikul lõuna- ja edelatuul puhanguti 14 m/s. Külma tuleb 2–7, saarte rannikul null kraadi.

Neljapäeval (26. jaanuaril) liigub üle Skandinaavia põhjatipu aktiivne madalrõhkkond ja selle lõunaserva mööda jõuab Läänemere äärde soojem õhumass. Sajab veidi lund ja lörtsi, saartel ka vihma, päeva peale muutub sadu ka mandril vesisemaks. On jäiteoht! Puhub tugev edelatuul, puhanguid sisemaal 14, rannikul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur öösel Lääne-Eestis 0..-5, hommikuks tõuseb +1..+3°C-ni, Kesk- ja Ida-Eestis -3..-7, öö hakul Eesti kagunurgas -10°C ümbruses, päeval Lääne-Eestis +1..+3, Ida-Eestis ennelõunal veel -1..-5, pärastlõunal tõuseb 0..+2°C-ni.

Reedel (27. jaanuaril) tugevneb Läänemere ääres väike kõrgrõhuhari. Pilved hõrenevad ja ilm on sajuta. Puhub mõõdukas lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösel -1..+2, päeval 0..+5°C.

Laupäeval (28. jaanuaril) püsib kõrgrõhkkonna ülekaal ja ilm on sajuta. Puhub mõõdukas edela- ja lõunatuul. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, rannikul kuni +1, päeval -1..+2°C.

Pühapäeval (29. jaanuaril) läheneb uus madalrõhkkond Skandinaavia põhjatipule ja survestab ka Läänemere ümbrust. Lõuna- ja edelatuul tugevneb. Suuremat sadu ei tule, kuid üksikutes kohtades võib veidi lund ja lörtsi sadada, rannikul ka vihma tibutada. Õhutemperatuur on öösel -2..+1, päeval -1..+2°C.

Esmaspäeval (30. jaanuaril) laieneb madalrõhkkond servaga Läänemere äärde ja idapoolne kõrgrõhkkond taandub enam Venemaa piiresse. Öö on olulise sajuta, päeval sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma. On jäiteoht! Kahe rõhuala piirimail puhub öösel ja hommikul tugev lõunatuul, päeva peale pöördub tuul edelasse ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, päeval -2..+2°C.

Teisipäeval (31. jaanuaril) madalrõhulohk eemaldub ja õhurõhk veidi tõuseb. Kahe rõhuala vahelisel alal sajab vahete-vahel vihma ja lörtsi, ida pool ka lund. Puhub võrdlemisi nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -3..+2, päeval -1..+2°C.

Kolmapäeval (1. veebruaril) tugevneb kõrgrõhkkonna mõju ning lume- ja lörtsihooge on hõredalt. saartel võib ka vihma tibutada. Puhub mõõdukas edela- ja lõunatuul. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, päeval -1..+2°C.

Allikas Riigi Ilmateenistus