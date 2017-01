Veekatkestused

Haapsalu Veevärk AS teatab, et veetorustike remondi tõttu on veekatkestused:

• teisipäeval, 24. jaanuaril kell

8.30–15 Ploomi, Kirsi ja Pirni tn Uuemõisa alevikus;

• neljapäeval, 26. jaanuaril kell

8.30–17 Tallinna mnt (lõigul Tennise tn – Uuemõisa mõis).

Palume võimalike ebameeldivuste pärast vabandust.

Haapsalu Veevärk AS