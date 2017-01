Vasalemma rahvasprindil võistles kuraditosin läänlast

Kalle Kruusma

Laupäeval sõitsid harrastusvõidusõitjad ilmataadi kiuste Vasalemmas rahvasprinti. Kohale tuli 54 võistlejat, läänlasi oli stardis 13, sest sari kuulus ka Lääne regiooni meistrivõistluste arvestusse.

Läänlastel oli nii õnne kui ka ebaõnne. Kõige kehvemini läks 2016. aasta Läänemaa parimal rahvasportlasel Marko Kukuškinil, kes on tuntud oma hea ja julge sõidustiili poolest. Seekord läks esimeses voorus rehv libedal vastu külmunud valli ja teises voorus purunes samas kohas õõtshoob ja rehv. Tema sellelt etapilt tulemust kirja ei saanudki. Nüüd on vaja auto kiiresti korda teha, sest 4. veebruaril on Otepääl juba uus võistlus, Eesti autospordiliidu karikasarja etapp.

2WD-s klassis lõi kaasa ka Marti Tellas, kes saavutas neljanda koha.

2WD-V klassis osales kaks läänlast. Teise koha sai Rutmar Raidma ja neljanda teist võistlust esiveolise autoga sõitev Meelis Palmiste.

Noorteklassis J-16 käis meie tüdruku Cärolyn Soidla ja hiidlase Andre Juhe vahel kolmanda koha peale heitlus, millest tuli tänu kaks sekundit kiiremale ajale viimases voorus võitjana välja Soidla.

Veteranide V60+ klassis olid stardis ainult läänlased, vanad rivaalid Hillar Kruusma, Toomas Lemberg ja Väino Tõkke. Esimeses voorus tegi Hillar Kruusma oma suure eksimusega, mis oleks võinud ka tema jaoks sõidu lõpetada, oma võistluse natukene keeruliseks, aga siis võitis ülejäänud voorud. Kokkuvõttes sai Kruusma esikoha Lembergi ja Tõkke ees.

2WD-sport klassi ei olnud kahjuks peale Kalle Kruusma kedagi stardis, mis andis pingevaba esimese koha. Kõige osavõturohkem klass oli 12 võistlejaga SU. Parima läänlasena oli Martin Jaanus viies, Egert Jakobi seitsmes, Andres Kruusma üheksas ja Bruno Jakobi 11.

Läänemaa toimingutest niipalju,et load jääraja jaoks Österby sadama juures on olemas ning loodame Läänemaa meistrivõistlustega peagi alustada. Lyoness Vasalemma rahvasprindi tulemused.