Läänemaal langes kuritegevus kümne protsendi võrra (1)

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Möödunud aastal registreeriti Läänemaal kokku 390 kuritegu, mis on 44 võrra vähem kui 2015. aastal.

Lääne piirkond tervikuna paistab pidevalt positiivses mõttes silma kuritegevuse languse poolest ja ka eelmisel aastal see trend jätkus. Lääne ringkonnaprokuratuuri tööpiirkonnas tervikuna registreeriti mullu aasta varasemaga võrreldes 7% vähem kuritegusid. Läänemaal oli langus veelgi suurem, teatas Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Annely Erm.

Vargusi registreeriti varasema aastaga võrreldes 20 võrra vähem – 93. Kriminaalses joobes sõidukijuhte tabati sama palju kui ülemöödunud aastal – 49. Perevägivalla juhtumeid, milles kriminaalmenetlust alustati, oli 15, 2015. aastal oli selliseid juhtumeid aga 34. „Kui viimastel aastatel on üldiselt lähisuhtevägivalla juhtumite registreerimine kasvanud, sest kannatanud on saanud teadlikumaks ja pöörduvad rohkem õiguskaitseasutuste poole, siis annab see vähenemine lootust, et inimeste hoiakud on ehk hakanud muutuma ja vägivalda kodudes jääb tõesti vähemaks,“ ütles Lääne Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Ülle Saar.

Prokuratuuris sisemiselt peetakse arvestust ka inimeste hulga üle, kelle suhtes on lõpliku menetlusotsuseni jõutud. 2016. aastal kasvas see Lääne ringkonnaprokuratuuris 133 inimese ehk 8% võrra.