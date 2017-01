Läänemaa jahimehed küttisid kolm hunti

Kaie Ilves

Foto: Valeri Štšerbatõh.

Reedel, 13. jaanuaril küttisid jahimehed Kullamaa jahipiirkonnas korraga kolm hunti.

„Tundusid olevat nooremapoolsed loomad. Üks oli kindlasti isahunt,” ütles Kasari jahiseltsi esimees Kulno Rehkalt.

Sellega on hundijaht Läänemaal läbi. Tohtis lasta kolm hunti ja need on kütitud.

Kui palju võiks Läänemaal üldse hunte olla, ei osanud Rehkalt öelda.

„Kui teeks kolm nädalat lund, siis jälgede järgi annaks välja võtta umbkaudne hulk,” ütles Rehkalt.

Kogu Eestis tohib tänavu küttida 106 hunti, kütitud on 74. Kõige vähem, ühe hundi tohtis lasta Hiiumaal, ja sealgi on see juba tehtud. Enim tohib lasta hunte Harjumaal ja Järvamaal, kummaski 17.