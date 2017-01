Tsahkna: mereväe ülem ja Sakala komandör võtsid tagasi astudes vastuse

BNS

Kaitseminister Margus Tsahkna. Foto: Merilin Kaustel-Lehemets

Vastates riigikogu liikmete arupärimisele suure koguse salakauba leidmise kohta mereväe miinijahtijalt Sakala, sõnas kaitseminister Margus Tsahkna, et mereväe ülema ja Sakala komandöri tagasiastumine näitab kaitseväe väga selget moraalset hinnangut juhtunule.

Kaitseminister Margus Tsahkna vastas esmaspäeval riigikogu liikmete arupärimisele suure koguse salakauba leidmise kohta miinijahtijalt Sakala. Arupärijad soovisid teada, miks ei ole siiani kedagi Sakala meeskonnast vastutusele võetud, selle asemel laev siirdus kohe uuesti missioonile.

Minister sõnas, et iga sündmus, mis kahjustab kaitseväe mainet, nõuab väga selget hukkamõistu. "Kaitsevägi võtab väga tõsiselt kõiki neid juhtumeid, mis võivad kahjustada ja mis kahjustavad kogu kaitseväe mainet," kinnitas Tsahkna.

Tsahkna sõnas, et Sakala salakaubaveo juhtumi uurimiseks on maksu- ja tolliamet alustanud kriminaalmenetlust, samuti algatas kaitsevägi distsiplinaarmenetluse, mida viib läbi sõjaväepolitsei. "Tänaseks on ametikohalt lahkunud nii mereväe ülem kui ka Sakala laeva komandör," ütles Tsahkna. "Mereväe ülema [mereväekapten Sten Sepperi] tagasiastumine ja samuti miinitõrjealuse Sakala komandöri [kaptenmajor Ott Laanemetsa] tagasiastumine on andnud ka väga selge sõnumi, et kaitsevägi kannab vastutust ka selle eest, kui kaitseväe maine saab kannatada," ütles kaitseminister.

Tema sõnul on juhtunu täiendav õppetund, mille valguses viime sisse vajalikud sisekontrollimeetmed.

"Mereväe juhtkond on juhtumi valguses vestelnud töötajatega ja neid teavitanud, et merevägi sellist käitumist ei tolereeri," sõnas Tsahkna.

Tsahkna märkis, et nii mereväekapten Sepper kui ka kaptenmajor Laanemets teenivad praegu ametikohtadel, mis on tunduvalt madalamal, kui nende auaste ja eelnev teenistuskäik seda eeldab.

Kaitseministri sõnul on Eesti lubanud liitlastele Sakala NATO miinitõrjegrupi koosseisus tegutsemiseks kuni käesoleva aasta 30. juunini. Kuna laev ise ühegi mereväelase süüd ei kanna, on alus seega vaba siirdumaks tagasi missioonipiirkonda. "Me täidame omalt poolt võetud lubadusi oma liitlaste ees. See konkreetne intsident on saanud moraalse ja eetilise hinnangu kaitseväe poolt. Konkreetseid asjaolusid uuritakse nii nagu kord ette näeb," sõnas Tsahkna.

"Kui uurimine ja hiljem nendele materjalidele tuginedes kohus peaks otsustama, et esineb alus kellegi teenistusest vabastamiseks, siis seda ka tehakse. Võite selles kindel olla," ütles Tsahkna.