Reedel kohtub Haapsalus lugejatega Birk Rohelend (1)

Toimetanud Kaire Reiljan

Reede, 27. jaanuari õhtul kl 17.30 ootab Haapsalu raamatukogu lugemissaalis lugejaid kohtumisele kirjanik ja stsenarist Birk Rohelend.

Birk Rohelennu sulest on ilmunud teoseid nii noortele kui täiskasvanutele. Eelmisel aastal nägid tal ilmavalgust tervelt kaks teost: psühholoogilised romaanid "Mull" (2016) ja "Sa pead suudlema Silvat" (2016).

Lisaks raamatute kirjutamisele on Rohelend ka stsenarist. Näiteks on ta kirjutanud stsenaariumeid tuntud telesarjadele „Padjaklubi“, „Nurjatud tüdrukud“ ja „Restart“. Samuti on ta filmi „Vasaku jala reede“ kaasstsenarist.

Birk Rohelend on hariduselt geenitehnoloog ning töötab igapäevaselt kommunikatsioonieksperdina.

Birk Rohelend on esimene esineja Haapsalu raamatukogu üritustesarjas „Kirjanduslik kevad“. Järgmistel kuudel tulevad Läänemaa lugejaid kevadesse juhatama veel Mathura (3. veebruar), Doris Kareva (16. veebruar) ning Olavi Ruitlane (22. märts).

Liina Valdre

Lääne maakonna keskraamatukogu peaspetsialist lugejakoolituse alal