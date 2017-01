Innove: oskuste aasta toob fookusesse kutseoskused

Kristel Mõistus, SA Innove

Kutseoskuste, meisterlikkuse ja elukestva õppe väärtustamiseks Eesti ühiskonnas tähistatakse 2017. aastat kui oskuste aastat ning nii Läänemaal kui ka mujal üle Eesti toimub palju kutseharidusega seotud tegevusi, kirjutab SA Innove kutsehariduse maine valdkonnajuht Kristel Mõistus.

Märts toob Läänemaale karjääriinfo messi Oma rada, mis on sel aastal kutseõppele pühendatud. Messil toimuvad praktilised töötoad 7.-9. klassi õpilastele, et tutvustada erinevaid kutsekoole, ameteid ja elukutseid.

Aprill on avatud ettevõtete kuu, mille jooksul korraldab Haapsalu Kutsehariduskeskus koos Läänemaa Rajaleidja keskusega Haapsalu üldhariduskoolide õpilastele õppereise ettevõtetesse, et tutvustada erinevaid ameteid, mida on võimalik õppida kutsekoolis.

Paljud oskuste aasta üritused on üle-eestilised. Nii korraldab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit koostöös haridus- ja teadusministeeriumi ning Tagasi Kooli projektiga projekti „Kõik on IT“ raames märtsis üle Eesti 100 koolitundi. Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab aprillis veebipõhise metsaviktoriini.

Mai alguses toimub Tallinnas erinevaid erialasid koondav üleriigiline kutsemeistrivõistlus Noor Meister, mis tutvustab kutseõppealasid ning annab võimaluse noortele oma oskuste võrdlemiseks. 2015. aasta haridusteo tiitli võitnud Räpina Aianduskool korraldab populaarset taimeprojekti „Sõprusetera“ ka sel aastal. TTÜ Mektory Tehnoloogiakool ja Swedbank korraldavad koos kõigi kooliastmete ja ka kutsekooli õpilastele mõeldud äriideede konkursi Bright Minds, mille auhinnafond on 9000 eurot.

Oskuste aasta eesmärgiks on julgustada ja innustada nii noori kui täiskasvanuid kutseõppes õppima ja praktilisi erialasid omandama. Tõstame ausse oskused, mis aitavad kiirelt muutuvas maailmas kohaneda ja oma tööd edukalt teha.

Oskused on hinnas

Kutseoskused on Eesti ühiskonnas aastatega järjest rohkem hinda läinud, seda nii palganumbri kui ka ühiskondliku suhtumise mõttes. Viimasel ajal kostab aina kasvavat nurinat selle kohta, et Eesti ettevõtete ja majanduse arengu peamiseks takistuseks on oskustöötajate puudus. Seega on noortel igati põhjust vaadata meie kutsekoolide poole, sest neist saab hariduse ja ameti, mis ei jäta tööturul hätta. Sel aastal valmivad kutsekoolidel ka virtuaalsed tutvustustuurid, mis annavad veebis ülevaate koolis pakutavast.

Eestil on tarvis kõrgema kvalifikatsiooniga töötajaid, kellel on laiapõhjaline erialane baasharidus, mille pinnal saab nutikalt spetsialiseeruda. On selge, et tulevikus väheneb töötajate vajadus madalama lisandväärtusega sektorites nagu kaubandus või rõivatööstus, ning suureneb kõrgema lisandväärtusega sektorites nagu näiteks elektroonika, masinatööstuse ja puidutöötlemine.

Ehkki paljusid tänaseid töid hakkavad tulevikus tegema masinad ja paljudel töökohtadel hakkavad töötama robotid, peab keegi need infotehnoloogiliselt keerulised masinad ja robotid välja mõtlema, valmistama, seadistama ja hooldama. Selleks on vaja väljaõppinud meistreid, kes seda oskavad. Nende töö eeldab väga häid IT-teadmisi, sest tänaseid masinaid juhivad arvutid, mille peavad programmeerima inimesed.

Elukestev õpe suureneb

Kutseharidus on tänapäeval väga oluline osa elukestvast õppest. Iga aastaga on kasvanud nende inimeste arv, kes leiavad tee kutseõppeasutusse täiskasvanueas. Veelgi enam – kutseõppurite hulgas on järjest rohkem neid inimesi, kes on varem omandanud kõrghariduse, aga leiavad nüüd, et vaja on ka praktilisemat kutseharidust. See räägib samuti muutustest tööturul ja näitab praktiliste oskuste nõudluse kasvu tööandjate seas.

Hoolimata üha kasvavast nõudlusest on tehnilist osavust nõudvad ja praktilise väljundiga erialad noorte seas sageli vähepopulaarsed. Sellele kitsaskohale on viidanud ka mitmed hiljuti valminud OSKA raportid. Vajalik on kasvatada nii noorte kui ka täiskasvanute, sealhulgas lapsevanemate ja õpetajate teadlikkust sellest, millised on tänapäevased tööturu nõudmised ning karjäärivõimalused.

Oskuste aasta eesmärgiks on julgustada ja innustada nii noori kui täiskasvanuid kutseõppes õppima ja praktilisi erialasid omandama. Soovime tugevdada hoiakut, et praktilised oskused on väärtuslikud ja ei jäta elus hätta. Aasta jooksul toimub üle Eesti hulgaliselt üritusi, mille käigus kutsekoolid tutvustavad oma tegevusi, paljud neist on suunatud üldhariduskoolide õpilastele ja õpetajatele.

Oskuste aasta idee kutsus ellu Haridus- ja Teadusministeerium ning teema-aastat juhib sihtasutus Innove, kes teeb tihedat koostööd kutseõppeasutuste, Eesti Tööandjate Keskliidu ja mitmete teiste koostööpartneritega. Aasta jooksul toimub üle Eesti hulgaliselt üritusi, mille käigus kutsekoolid tutvustavad oma tegevusi, paljud neist on suunatud üldhariduskoolide õpilastele ja õpetajatele.

Täpsemat ülevaadet oskuste aasta sündmustest saab vaadata veebilehel. Kalender täieneb üritustega pidevalt.