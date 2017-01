Kivimägi ja Michal: Rail Balticu rajamisega tuleb edasi liikuda

BNS



Rail Baltic. Foto: eskiis

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikmed Toomas Kivimägi ja Kristen Michal kutsuvad valitsust toetama Balti riikide koostööd täpsustava Rail Balticu raudteeühenduse kokkuleppe sõlmimist.

„Rail Baltic on kordumatu võimalus vähendada geograafilises mõttes Eesti kui Euroopa Liidu ääremaa staatust. Kaasaegsed ja mitmekesised ühendused on meie jaoks ülimalt olulised ja seda nii reisijate, aga ennekõike majanduse elavdamise kontekstis laiemalt,“ ütles riigikogu majanduskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi.

Kivimägi märkis, et tänase päeva seisuga on Euroopa Liit finantseerinud seda projekti juba rohkem kui 800 miljoni euroga. „Rail Baltic toob uusi investeeringuid, töökohti ja kaubavoogusid, meie ettevõtluskeskkond muutub oluliselt atraktiivsemaks. Seepärast on Balti riikide koostööd täpsustava Rail Balticu kokkuleppe sõlmimine Eesti jaoks ülioluline,” lausus majanduskomisjoni aseesimees.

Eelmise valitsuse majandus- ja taristuminister Kristen Michal rõhutas samuti, et Rail Balticu raudteeühenduse loomisega tuleb kindlasti edasi minna.„Venitamine või seiskamine tähendab ühte – lähimatel aastakümnetel uuesti sellist ühenduse loomise võimalust ei tule. Eesti rahva ja majanduskasvu huvides on kiired ja kvaliteetsed ühendused Euroopaga,“ sõnas ta.

„Kui Euroopa ja Eesti jaoks põhimõtteliselt oluline plaan toppab, juuakse šampanjat mitte Tallinnas, vaid Moskvas. Julgustame valitsust juba otsustatud ühenduste plaanidega edasi liikuma,“ lisas Michal.

Riigikogu majanduskomisjoni esmaspäevasel istungil oli päevakorras Eesti, Läti ja Leedu vahelise kokkuleppe tutvustus Rail Baltic raudteeühenduse arendamiseks. Kokkulepe on kavas allkirjastada 31. jaanuaril Tallinnas toimuval Balti riikide peaministrite kohtumisel.