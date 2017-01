Jaak Aab: valitsuse pensionireform on hädavajalik, opositsiooni kriitika pole tõsiseltvõetav

Toimetas Lemmi Kann

Foto: arhiiv

Keskerakonna peasekretäri ja endise sotsiaalministri Jaak Aabi hinnangul on valitsuse plaanitav pensionireform hädavajalik ning annab olulise tõuke ühiskonna solidaarsemaks muutmise suunal.

"Vähemalt viimased kümme aastat oleme pidanud debatte pensionisüsteemi teemal. Oleme jõudnud järeldusele, et praeguse pensioniarvestuse jätkumisel suureneb ühiskonna ebavõrdsus ja lähitulevikus saavad madalapalgalised pensionieas veelgi enam karistada," ütles Aab. "Keskerakond on aastaid nõudnud riikliku pensioni arvestamise muutmist, et üks tööaasta annaks kõigile esimeses sambas võrdse panuse. Mul on hea meel, et Keskerakonna loodud koalitsioonis meie üks tähtsamaid ettepanekuid leidis toetust."

Aabi sõnul ei ole riigikogu opositsiooni kriitika pensionireformile tõsiseltvõetav. "Kui reformierakondlane Jürgen Ligi leiab, et pensioni suuruse sõltumine töötatud ajast tähendab inimeste karistamist, siis on ta küll väga valel teel. Tõeliseks karistuseks on hoopis olukord, kus madalapalgalised peavad ühe palgakoefitsendi kirjasaamiseks mitu aastat töötama," rõhutas Aab.

Ta kinnitas, et Keskerakonna juhitava valitsuse eesmärk on vähendada ühiskonna kihistumist ning suurendada solidaarsust, mida kavandatav pensionireform ka teeb. "Kui kehtiv pensionisüsteem on kasulik veerandile töötajatest ja ebasoodne kolmveerandile, siis ilmselgelt tuleb selle muutmine käsile võtta. Kui praegu erinevad suuremad ja väiksemad pensionid 1,7 korda, siis paarikümne aasta pärast oleks erinevus juba neljakordne," märkis Aab.

Keskerakonna peasekretär kiitis ka reformiplaani tulevikkuvaatavust, kus inimeste töötamist ning pensionilejäämist nähakse paindlikuna. "Muudatuste jõustudes on võimalik edaspidi ise valida pensionile mineku iga, saada pensionit osaliselt, lasta oma pensioni maksmine peatada ja sobival hetkel taas jätkata," loetles Aab. "See on väga oluline muudatus, mis tähendab riigile küll rohkem asjaajamist ja arvestamist, kuid pensionisaajate jaoks palju rohkem mugavust ja otsustamisvabadust," lisas ta.

"Kriitikat tulistavad reformierakondlased teavad tegelikult väga hästi, et pensionisüsteemi on vaja muuta, sest tööealiste inimeste arv väheneb ning pensioniealiste inimeste arv kasvab. Muudatusi tegemata langeks keskmine vanaduspension kõigile oluliselt. See on probleem, millega tuleb tegeleda juba täna ja valitsus on selle käsile võtnud," rõhutas Aab.

19. jaanuari kabinetiistungil otsustas valitsus minna edasi vanaduspensioni muudatustega ning muuta ka pensionivalemit. Lisaks paindlikule pensionile ja alates 2027. aastast pensioniea sidumisele oodatava keskmise elueaga, hakkab esimese samba pensioni suurus alates 2037. aastast sõltuma täielikult töötatud ajast, mitte palga suurusest. Sellest jääb ka edaspidi sõltuvusse kohustuslik kogumispension ehk pensionisüsteemi teine sammas.