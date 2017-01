Tõll läheb esimesele liinireisile (1)

BNS

Tõll Virtsu sadamas. Urmas Lauri

Parvlaev Tõll väljub täna kell 13.30 oma esimesele liinireisile.

Tõll hakkab reisijaid teenindama Virtsu-Kuivastu liinil. Laeva kaptenid on vaheldumisi Hanno Naaber ja Peeter Sepp. Esimene liinireis väljub pühapäeval kell 13.30 Kuivastu sadamast.

Poolas Remontowa laevatehases ehitatud Tõll on 114 meetrit pikk ja mahutab 150 sõiduautot või 12 täispikka veoautot. Laeval on päästevahendid 700 reisijale, kahel tekil on istekohti 500 reisijale. Laeva töökiirus on kümme sõlme ja maksimaalne kiirus 15 sõlme.