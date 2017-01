Laupäeviti saab Innokas leiutamas käia

Lemmi Kann

Innoka juhendajad Annika Tammeleht ja Elisa-Rael Tõnnov. Angela Leppiku foto

Haapsalu innovatsioonikeskus Innokas on järgmisest nädalast avatud ka laupäeviti, et pered saaks koos leiutamas käia.

„Emad on meile märku andnud, et nii tore oleks, kui saaks mehe ja lapsed viia laupäevase pikema poetiiru ajaks Innokasse. On ju peresid, kes tahaksid täiskoosseisus tulla Innokasse, aga saavad seda teha vaid puhkepäeval. Ka paljud lapsed eelistaksid just laupäeva, sest koolipäevadel on õhtuti huviringid,” selgitas Innoka juhataja Angela Leppik. Esialgu hoitakse laupäeviti uksed lahti ajavahemikus kell 11–15. „Eks me siis vaata edasi, kui palju huvilisi tuleb.”

Leppik lisas ka, et oodatud on kõik – needki lapsed ja pered, kes ei ole varem Innokas käinud. „Tavaliselt kardetakse sõna „robootika”. Et on keeruline asi ja vajab eelteadmisi. Tegelikult nii ei ole. Haridusrobotitega tegelemist nimetaksin ma hoopis leiutamiseks. Kuidas sellega algust teha, räägivad Innoka juhendajad kohapeal,” ütles Leppik.