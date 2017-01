Kehtestati Kalmistu tn 3a krundi detailplaneering

Haapsalu linnavalitsus teatab, et 18.01.2017. a korraldusega nr 38 kehtestati Kalmistu tn 3a krundi detailplaneering Haapsalu linnas. Planeeringuala asub Kalmistu tänava lõpus.

Planeeringu eesmärk on määrata 14 519 m2 suurusele krundile (katastritunnus 18301:019:0042) ehitusõigus ja hoonestustingimused. Krundi sihtostarve on 50% tootmismaa, 50% ärimaa. Hoonete suurim lubatud arv on 4, suurim lubatud ehitisealune pind 5800 m², suurim lubatud kõrgus maapinnast 10 m. Krundile võib ehitada töökoja, laohoone, garaaži vms. Planeeringuga on piiritletud hoonestusala, lahendatud parkimine (kuni 60 kohta), heakorra ja haljastuse põhimõtted.