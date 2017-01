Haapsalu pidutseb Šoti moodi

Lemmi Kann

Haapsalu linnapea Urmas Sukles jääkeeglit mängimas. Hele Otti foto

Täna täitub Haapsalu taas Šoti-teemaliste üritustega – algab kaks päeva kestev pidu täis Šoti kultuuri: muusikat, viskit, seelikus mehi, tantsu ja Robert Burnsi luulet.

Šoti päevade kõige vaatemängulisem üritus on alati olnud jääkeegel Väikesel viigil.

„Kui peakski sulaks minema, ei tohiks midagi hullu juhtuda. Tegelikult oleks väike sula isegi hea – saab rajad korralikult puhtaks ja siledaks lükata,” ütles Haapsalu linnageodeet Peep Aedviir, kes kuulub Šoti peo korraldusmeeskonda. Võistlus läheb lahti keskpäeval.

Peale linlaste võtavad omavahel traditsiooniliselt mõõtu ka Suurbritannia suursaatkonna ja Haapsalu linna võistkonnad.

„Suurbritannia suursaadik on vahetunud – varem meie Šoti päevadel osalenud Christopher Bruce Holtby ametiaeg Eestis sai läbi,” ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles. Sel aastal võtab teatepulga üle uus meeskond.

Kui jäine meelelahutus Väikesel viigil läbi, saab minna Talumehe kõrtsi kuuma suppi sööma ja torupillikontserti kuulama – päevatemaatilist muusikat teeb Duo Lao ja Meentalo.

Šoti peo avaüritus on aga juba kell 11 pitsikeskuses, kus tutvustatakse tartankangast. Eesti on üks väheseid riike, kellele on šotlased kinkinud spetsiaalse, oma värvidega tartankanga. See juhtus 2005. aastal. Kümme aastat hiljem sai Haapsalu linnapea aga isikliku kildi, mille on Sukles sestpeale ka auga välja kandnud.

Kui eelmisel aastal demonstreeriti, kuidas kilt seati meesterahva ümber rohkem või vähem praktiliseks riietusesemeks vanal hallil ajal, kui sel veel konkreetset seeliku kuju polnud, siis seekord pannakse Haapsalu kultuurikeskuse juhi Gülnar Murumägi sõnul Šoti moodi riidesse vahelduseks hoopis naine.

„Kõik ju teavad, kuidas Šoti mees välja näeb, aga Šoti naise rahvariiet nii palju ei teata,” ütles Murumägi. Kel huvi, saab seda pitsikeskusse kaema minna.

Kell 19 läheb kultuurikeskuses lahti aga tõeline pidu Šoti moodi. Selleks tuleb Šotimaalt kohale The Midgies, kelle saatel tantsitakse Šoti tantse ja degusteeritakse Šoti viskit. Muidugi käib asja juurde Šoti rahvustoit haggis, mis on ilmselt ainus toit kogu maailmas, mille auks on kirjutatud ood. Selle autor on omakorda ilmselt maailma kõige kuulsam šotlane Robert Burns, kelle sünniaastapäeva 25. jaanuaril tähistatakse õhtusöökidega üle kogu maailma. Haapsalus tehakse seda lihtsalt natuke varem.

Murumäe sõnul on šotlased Haapsalus valmistatud haggist eelmistel aastatel igati eeskujulikuks nimetanud ja miks peaks seekordki teisiti minema. Peale haggise ootab pidulisi igati stiilikohane bufee stiilis õhtusöök. Näiteks kannab üks magustoit nime „Vintis mõisahärra”.

Kuulsa luuletaja auks peetakse pühapäeva keskpäeval aga Beguta taimetoidukohvikus Robert Burnsi luule maraton. Otsa teevad lahti MTÜ Eesti Šoti Kultuuriseltsi liikmed, sealt edasi võib igaüks ise laualt luuleraamatu haarata ja endale meelepärase luuletuse ette lugeda.

Šoti päevad saavad teoks Haapsalu linna, Briti saatkonna, Eesti Šoti kultuuriseltsi (EŠK) ja Šotimaa sõprade klubi koostöös.

ŠOTI PIDU HAAPSALUS 21.–22. jaanuaril

Laupäeval, 21. jaanuaril

11 tartankanga tutvustus ja müük pitsikeskuses (Karja 25).

Šotipärase rõivastuse demonstratsioon. Näitus „Tartan”

12 jääkeegel Väikesel viigil

Suurbritannia Suursaatkond vs. Haapsalu linn.

15 torupillikontsert sooja supiga Talumehe kõrtsis. Musitseerib Duo Lao ja Meentalo. Pilet 3 eurot (supp hinna sees)

19 Šoti pidu Haapsalu kultuurikeskuses (piletitega)

Musitseerib The Midgies Ceilidh Band Šotimaalt.

Keilitantsud, šoti rahvustoit – õhtusöök serveeritakse bufeestiilis, viskide degustatsioon.

Pühapäeval, 22. jaanuaril

12 Robert Burnsi luule maraton Beguta taimetoidukohvikus. Tasuta