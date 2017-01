Galerii: vähegi viitsijad pidasid maha hoogsa peo

Kaire Reiljan

Arvo Tarmula fotod

Eile pidas ligi pooltuhat Läänemaa taidlejad Haapsalu kultuurikeskuses maha uhke peo, mis sellisel kujul jääb viimaseks.

24. vähegi viitsijate päev kandis sel aastal pealkirja „Mina, sina, meie, teie, nemad – kõik üheskoos viimast korda”. Kultuurikeskuses anti traditsiooniliselt üle tänavused Läänemaa kultuuripreemiad ja kuulutati välja Läänemaa kultuuripärl, Seejärel oli kord kollektiivide etteastete käes. Neid oli tänavu 30, peamiselt tantsurühmad.

Läänemaa rahvakultuurispetsialist Marju Viitmaa meenutas, et Läänemaa taidlejate talvine pidu sai alguse Roman Sultangirejevi ideest.

"1994. aastal kui kolhoosid-sovhoosid olid lagunenud tuli Rommy minu juurde jutuga, et vaataks, mis kollektiivid Läänemaale alles on jäänud ja kutsuks nad kokku," ütles Viitmaa.

Nii peetigi maha esimene vähegi viitsijate päev, kus osales sada inimest. Esimesest korrast alates on vähegi viitsijate peost osa võtnud tantsurühmad Lustlik, Tõrvik, Vormsi rahvatantsurühm, Haniale, Oru Jommid.

Tänukirjad said teisedki, kes nende aastate jooksul aidanud pidu läbi viia.

Viitmaa ütles, et sellisel kujul jääb vähegi viitsijate päev nüüd viimaseks. Ta põhjendas, et kuna haldusreformi tõttu on tulevik ebaselge, pole võimalik ka inimestele välja lubada, et järgmisel aastal taas samal moel kokku saame. Kuid miski pole välistatud.

Maavanem Neeme Suur oli seda meelt, et seda tehatahtmist, mis nende kultuurikeskuse seinte vahel on, ei saa maha suruda.

"Ühel hetkel löövad pirrud kahest otsast lõkendama, tullakse igast nurgast kokku ja tantstakse hommikuni. Ei siis takista vallid ega kraavid ega Kasari jõgi ammugi," ütles Suur.