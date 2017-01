Saarte Hääl: peaminister ei lubanud tasuta praamisõitu

Peaminister Jüri Ratas (pildil) lükkab ümber ajalehe Meie Maa pealkirjas temale omistatud väite, et saarte elanikele olgu praamisõit tasuta, kirjutas Saaremaa päevaleht Saarte Hääl.

Teisipäeval Meie Maas ilmunud loo pealkiri oli “Jüri Ratas: Saarlastele olgu praamisõit tasuta!” Ratase nõuniku Johannes Merilai sõnul rääkis peaminister ajakirjanikule juba praegu kehtiva dotatsiooni vajalikkusest. Ajalehe väide oli seega vale.

“Intervjuus toetas peaminister mõtet, et suursaarte püsielanikele peab saarte ja mandri vahelistel parvlaevaliinidel kehtima ka tulevikus vähemalt samaväärne soodustus, nagu see on täna,” selgitas Merilai peaministri mõttekäiku.

Ta nentis, et peaminister on tõesti mõne lähema ametikaaslasega arutanud ka saareelanikele täiesti tasuta üleveo võimaldamist, kuid otsust pole selles küsimuses veel sündinud.

