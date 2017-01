Noored robootikud lähevad matkale

Tarmo Õuemaa

Angela Leppik. Foto arhiiv

Haapsalu innovatsioonikeskus Innokas sikutab homme oma noored robootikud ja programmeerijad arvutite tagant välja ja viib nad Pullapääle matkale.

“Praegu on koos sõprade ja lapsevanematega tulekust teatanud 20 inimest, aga oodatud on kõik, ka need, kes pole Innokas varem käinud,” ütles Innoka juht Angela Leppik.

Matkaseltskond sõidab 10.45 innoka eest Peetri kivi juurde, kust matkatakse Pullapää panga juurde. “Õpime puid, sõlmesid,” ütles Leppik.

Angela Leppik soovitas kaasa võtta seljakoti teega, mida pausi ajal on mõnus juua.

“Meil on Innoka matka mõte juba ammu. Kui muidu istume palju sees arvutites ja nutiseadmetes, siis on tähtis liikuda õues ja värskes õhus,” ütles ta.