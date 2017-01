Mullu vajas merel ja Peipsil päästmist varasemast vähem inimesi

BNS

Politsei- ja piirivalveamet tunnistab, et merelt kedagi väga päästa ei õnnestu, õnnetusi saab ära hoida ja päästa inimesi rannikualal. Foto arhiiv

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) töötajad päästsid eelmisel aastal merelt ja Peipsi järvelt 368 hättasattunut, mida on vähem kui varasemal kahel aastal.

Eelmisel aastal hukkus merel ja Peipsil 13 inimest, mida on samuti vähem kui 2015. ja 2014. aastal, mil kummalgi aastal hukkus või jäi teadmata kadunuks 16 inimest, selgub PPA esitatud statistikast.

"Analüüsides kõiki üheksat uppumisjuhtumit – kuna 13-st hukkunust neli inimest jäi teadmata kadunuks – tuleb detailse analüüsi põhjal tunnistada, et merelt me enam väga kedagi ei päästa. Õnnetusi saame ära hoida ja päästa inimesi töötades rannikualal," ütles PPA peadirektor Elmar Vaher neljapäeval peetud pressikonverentsil.

Kõik mullu hukkunud olid meesterahvad, peamiselt vanuses 40-60, neist kaks surid terviserikke tõttu. Peamine hukkumisega seotud õnnetuste tüüp oli „mees üle parda“, öeldakse PPA ülevaates.

2016. aastal oli merel ja Peipsil kokku 232 päästejuhtumit, abivajanud inimesi oli 535, mis on samuti väiksemad arvud kui 2014. ja 2015. aastal.

Ainult hädakutsungina lubatud punase raketi kasutamise juhtumeid oli mullu 30. Neile kõigile reageeriti, kuid hädasolijaid PPA töötajad tuvastanud.

Vaher rõhutas, et PPA parandas eelmisel aastal ametnike koolitust ning inimeste ja aluste ohutusvarustust. Ta märkis ära ka kahe PPA ametniku hukkumise Haapsalu lahes, kinnitades, et õnnetuse uurimine on lõpusirgel.

2017. aastal saab PPA Euroopa Liidu vahendite toel ligi 20 uut veesõidukit, sealhulgas uue laeva, jetid ja kaatrid.