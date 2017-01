Kunstiühing „Pallas” esitas Helju Sarnet Zaurami elutööpreemia nominendiks

Toimetanud Kaie Ilves

Helju Sarnet Zauram. Arvo Tarmula foto

Kunstiühing „Pallas” esitas haapsallasest kunstniku Helju Sarnet Zaurami pikaajalise väiljapaistva loomingulise tegevuse eest riikliku elutööpreemia nominendiks. Riiklik kultuuri elutööpreemia määratakse pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest ning selle väärtus on 64 000 eurot. Igal aastal antakse välja kolm elutööpreemiat.

Haapsalus elav ja töötav Helju Sarnet Zauram (sünd 1922) on üks viimaseid kõrgemas kunstikoolis „Pallas” Tartus õpinguid alustanud ja siiani loomevõimelisi kunstnikke. Sarnet Zauram astus Pallasesse 1943. aastal ja jätkas õpinguid aastail 1944-1948 Tartu riiklikus kunstiinstituudis Elmar Kitse ja Johannes Võerahansu käe all. 1954. aastast elab ta Haapsalus, kus oli üle paarikümne aasta kunstiõpetaja Haapsalu 1. keskkoolis ja üle kümne aasta Haapsalu kunstikoolis, olles viimase asutajaid. Tema õpilaste seas on kunstnikud Naima Neidre, Esta Kamsen, Henriete Tugi-Nuusberg, Jaan Toomik, Agur Kruusing ja Eeva Ant ning arhitekt Kalle Rõõmus, kunstiteadlane Mirjam Peil, kirjandus- ja teatritegelane Margus Kasterpalu ning kirjanik ja tõlkija Lauri Pilter. 1999. aastast on ta kunstiühingu „Pallas” liige. 2005. aastal sai Sarnet Zauram Haapsalu linna teenetemärgi ja 2012. aastal valis Pallas ta oma auliikmeks.

1960. aastast on Helju Sarnet Zauram esinenud Haapsalus näitustel ja olnud tegev Haapsalu kunstiklubis. Esimene isiknäitus oli tal Haapsalus 1982. aastal ja sellele on järgnenud rida teisi, viimati 2012. aastal. Sarnet Zaurami esimese isiknäituse väljaspool Haapsalut korraldas Pallas Tartus Sebra galeriis 2000. aastal ja see andis sissevaate kunstniku loomingusse 1999. aastani. 2006. aastal oli Hobusepea galeriis aastaist 2000-2005 valitud hilisloomingu näitus. Väljapanek 2012. aastal Tartu linnamuuseumis hõlmas uue sajandi kollaaže.

Varem peamiselt õlimaale, guašše ja akvarelle ning vaikelusid, interjööre, linnavaateid ja maastikke loonud, aga ka sürreaalse alatooniga abstraktsesse värviilma põiganud Sarnet Zauram pühendus 20. sajandi lõpukümnendil väikseformaadilisile kompositsioonidele, mis sisaldasid küll viiteid varasemale loomingule, aga moodustasid omaette fantaasiarikka terviku.

21. sajandil on Helju Sarnet Zauram keskendunud kollaažitehnikale.