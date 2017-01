Kristina Kuusk ja Nelli Paju võistlevad sel nädalavahetusel Hispaanias

Toimetanud Urmas Lauri

Sel nädalavahetusel toimub Hispaanias Barcelonas naiste epee MK-etapp. Täna on kavas individuaalturniiri eelringid. Eestlannadest on võistlustules Kristina Kuusk, Julia Beljajeva ja Nelli Paju. Irina Embrich ja Erika Kirpu tänu kõrgele kohale maailma edetabelis eelringides vehklema ei pea ning alustavad homme põhiturniiril.

Kvalifikatsiooniturniiril ei pea vehklema ja on juba tänu kõrgele kohale maailma reitingus taganud koha 64 seas nii Irina Embrich kui ka Erika Kirpu.