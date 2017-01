Galerii: Haapsalu kunstikooli avamine

Eile tähistas Haapsalu kunstikool pidulikult uude Jaani tänava koolimajja kolimist.

Õnnitlejaid tuli lossiplatsi äärde renoveeritud sajanditevanusesse majja nii palju, et saalis ei jätkunud kõigile isegi toole. „Nüüd me siis teame, et teoreetiliselt saame võtta maalikunsti õppima isegi 70 inimest, sest nii palju siia mahub ära,” muheles kunstikooli õpetaja Karel Rahu.

Kunstikooli direktor Maarika Aedviir pääses kõnepidajate, kingitoojate ja õnnesoovijate ringist alles tunni aja pärast, kui külalised said majaga tutvuma asuda.

Fotod Arvo Tarmula