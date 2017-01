Vehklemiskoondises püsivad intriigid ikka õhus

Toimetanud Urmas Lauri

Nelli Paju. Foto. Arvo Tarmula

Võiks ju arvata, et olukorras, kus Katrina Lehis on lapseootuse tõttu mõneks ajaks epeevehklemisest eemal, saabub kasvõi ajutiselt rahu ka Eesti naiskonna koostamisse. Paraku pole nii läinud: Haapsalu treener Helen Nelis-Naukas kurdab, et nädalavahetusel Barcelonas toimuval MK-etapil jääb naiskonnast välja teine tema õpilane Nelli Paju. Individuaalvõistlusel saab Paju siiski osaleda, kirjutas Postimees.

"Hooaja eel lubas peatreener Kaido Kaaberma, et naiskonnavõistluseks võetakse koondisse edetabeli neli esimest. Tegelikult ta nii ei teinud," rääkis Nelis-Naukas. Eesti oma edetabeli kindel liider on Irina Embrich. Talle järgnevad Kristina Kuusk, Lehis, Julia Beljajeva, Paju ja Erika Kirpu. Lehisega praegu arvestada ei saa ja seepärast arvas Paju, et just tema on koondise neljas number. Kaaberma eelistab aga Kirput.

"Nelli on selle uudise peale täiesti šokis," sõnas Nelis-Naukas. "Ma ei kujuta ette, kuidas ma suudan teda edaspidi motiveerida. Nüüd on selge ka see, et Kirput koondisest välja ei jäeta."