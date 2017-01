Tõllu ristiemaks saab klassiõpetaja Lelet Aavik

Toimetanud Urmas Lauri

Parvlaeva Tõll ristiemaks saab Kuressaare Gümnaasiumis töötav noor ja aktiivne klassiõpetaja Lelet Aavik (pildil), kelle käe all omandavad koolitarkust loovad, elavad ja säravad Saaremaa lapsed, kirjutas Saarte Hääl.

Saarte Hääle sõnul on Lelet hea näide noorest saarlasest, kes on pärast teadmiste ja kogemuste omandamist leidnud tee tagasi kodusaarele, et seal kohaliku elu arengusse panustada. Pärast Kuressaare Gümnaasiumi lõpetamist omandas Lelet Tallinna Ülikoolis klassiõpetaja eriala. Hetkel abistab ta lisaks 3. klassi juhataja tööle teisi õpetajaid ka tegevusjuhina. Oma töös peab ta oluliseks koostööd ja usaldust õpilaste ja vanematega.

Parvlaeva Tõll ristimine toimub laupäeval, 21.jaanuaril kell 11 Kuivastu sadamas ning laev saab nime muistse Saaremaa vägilase Suure Tõllu järgi.

Parvlaev Tõll hakkab reisijaid teenindama Virtsu-Kuivastu liinil alates pühapäevast, 22. jaanuarist.

Esimesena uutest laevadest Eestisse jõudnud Leiger ristiti 19. detsembril Tallinna Vanasadamas ning Hiiumaa liinil kurseeriva laeva ristiemaks oli Hiiumaa muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo.

