Taebla saab uue kooli ehitamiseks 1,7 miljonit eurot

Tarmo Õuemaa

Lääne-Nigula vallavalitsus saab haridus- ja teadusministeeriumilt 1 726 799 eurot ehk 85 protsenti rahast, mida on vaja praeguse koolimaja lammutamiseks ja uue ehituseks ning sisustamiseks. „Saame täpselt nii palju, kui küsisime,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

Uus koolimaja tuleb praeguse kooli asukohta, selle võimlapoolsesse külge. Võimla ise jääb alles, sest selle raha eest spordirajatisi ehitada ei tohi.

„Vana koolimaja on esiteks väga halva ehituskvaliteediga ja selle energiakulu on äärmiselt suur,” ütles Lõhmus. „Teiseks on praegune koolimaja küll hirmus suur, aga kitsas ja pime. Uues tahaks isegi õppida.”

Taebla uus koolimaja on planeeritud 144 õpilasele.

Taebla uue koolimaja eskiis.