Sukles: erakond on tihti takistav faktor, oluliselt lihtsam on saada inimesi kandideerima valimisliitudesse

Toimetanud Urmas Lauri

Lähenevad kohalike omavalitsuste volikogude valimised sunnivad küsima, kas suuremad omavalitsused jätavad võimaluse ka valimisliitudele või on erakondadel eelis üha enam kujundada ka kohalikku elu, vahendas ERRi uudisteportaal.

Kas valimisliidud vajaks senisest suuremat riigi tuge või vastupidi, on nad oma aja ära elanud? Vikerraadio saates "Reporteritund" arutlesid valimisliitude oleviku ja tuleviku üle riigikogu liikmed Artur Talvik (Vabaerakond), Kalle Muuli (IRL) ja Keskerakonna peasekretär Jaak Aab. Sõna ütles sekka ka Haapsalu linnapea Urmas Sukles (RE) (pildil).

Artur Talvik ütles, et tihtipeale ei tahagi kohalikud aktiivsed inimesed parteiga Kalle Muuli sõnul ei vastandaks tema erakonda ja valimisliitu, sest mõlemal on oma roll. Talvik tuletas meelde, et valimisliidu liige võib olla ka partei liige ja valimisliidu võivad moodustada erinevatest parteidest pärit inimesed. Kalle Muuli ütles, et ka parteitud inimesed saavad erakondade nimekirjades kandideerida.

Jaak Aabi sõnul teeb erakonna ja valimisliidu põhimõttelise vahe sisse asjaolu, et erakond on see, mis pikemas perspektiivis jätkusuutlikult kannab vastutust.

Saates telefoniintervjuu andnud Haapsalu linnapea Urmas Sukles (RE) ütles, et erakondadel on finantsiliselt valimisliitude ees teatav eelis. "Aga kui on tugev valimisnimekiri ja valimisnimekirjas olijad suudavad panustada oma vahendeid, siis ma arvan, et see vahe väga suur ei ole. Maapiirkondades, ma mõtlen, Tallinnas on lugu teine," lausus ta.

Sukles nõustus saatejuhiga, et oluliselt lihtsam on saada inimesi kandideerima valimisliitudesse ja erakond on tihti takistav faktor. See on ka üks põhjus, miks tulevatel valimistel Sukles Haapsalus oma nimekirjaga kandideerimist kaalub.