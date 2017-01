Parvlaev Tõll tuleb Saaremaa liinile pühapäeval

Urmas Lauri



Tõllu saabumine Virstu sadamasse 9. jaanuaril. Foto: Urmas Lauri

Parvlaev Tõll asub Virtsu-Kuivastu liinil reisijaid teenindama pühapäeva hommikul, teatas TS Laevad.

Tõll ristitakse Virtsu sadamas laupäeval kell 11. Tõllu ristiemaks saab Kuressaare gümnaasiumis töötav noor klassiõpetaja Lelet Aavik, kes valiti parvlaeva ristiemaks Saare maavalitsuse soovitusel.

Pühapäevast alustab Tõll kurseerimist.

Poolas ehitatud Tõll on 114 meetrit pikk ja mahutab 150 sõiduautot või 12 täispikka veoautot. Laeval on päästevahendid 700 reisijale ning kahel tekil istekohti 500 reisijale. Laeva töökiirus on 10 sõlme ja maksimaalne kiirus 15 sõlme. Laeva merekatsetused algasid 20. novembril, esimest korda väisas Tõll Virtsu sadamat 9. jaanauril. Samal päeval suundus Tõll Tallinna, kus tehti laeva viimased sisetööd. Reisiparvlaev Tõll on nime saanud Saaremaa vägilase Suure Tõllu järgi.